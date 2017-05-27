1 Milyon Dolarlık İlk League of Legends Oyuncusu: Faker

League of Legends oynayarak toplamda 1 milyon dolardan fazla kazanan ilk oyuncu Faker oldu.

En fazla oyuncu sayısına sahip olan oyunlardan biri olan League of Legends, eSpor arenasında da yine en fazla oynanan, en popüler oyunlardan biri durumda. Ve League of Legends'da tartışmasız dünyanın en iyi oyuncularından olan 'Faker', turnuva kazançlarında önemli bir eşiği geçmeyi başardı.

Güney Koreli League of Legends oyuncusu Lee "Faker" Sang Hyeok, 'Esport Earnings'in açıkladığı verilere göre, LoL turnuvalarından bu zamana kadar toplamda 1 milyondan fazla kazanmayı başarmış. Kariyeri boyunca 35 LoL turnuvasını geride bırakan 21 yaşındaki oyuncu, bu turnuvalardan toplamda 1.04 milyon dolar kazanarak, milyon dolar barajını aşan ilk isim olmayı da başarmış durumda.

Faker'ın elde ettiği bu başarı, League of Legends kadar eSpor arenasının da giderek ne denli büyük ve önemli bir platforma dönüştüğünün bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Sadece League of Legends değil, eSpor arenasında ön plana çıkan diğer oyunlarda da benzer başarılar söz konusu. Örneğin eSporun bir diğer önemli oyunu Dota 2'de, Pakistanlı 18 yaşındaki Sumail Hassan, katıldığı turnuvalarda toplam 2.46 milyon dolar gelir elde etmeyi başarmıştı. Üstelik Hassan, Dota 2'de en fazla kazanan üçüncü kişi durumunda.

Bakalım League of Legends cephesinde Faker gibi 1 milyon barajını aşmayı başaran bir sonraki oyuncu kim olacak?