2022 yılında çıkış yapan Nothing Phone (1), ChatGPT entegrasyonu içeren bir güncelleme aldı.

Londra merkezli olan Nothing şirketi, güncel olarak sunduğu elektronik cihazlarda farklı tasarımlar izlemesiyle dikkat çekiyor. Sadece akıllı telefonlarda değil, kulaklık gibi aksesuarlarda da bu ilginç tasarım dilini konuşturan marka, arka tarafında LED’leri olan Nothing Phone (1) modeliyle sahalara giriş yapmıştı.

İçinde bulunduğu fiyat seviyesinde oldukça rekabetçi olan model, kullanıcı tarafında da büyük ölçüde olumlu geri dönüşler aldı. Güncel olarak firmaların eskiden olduğu gibi cesaret edip farklı tasarımlar denediğini görmüyoruz. Bu yüzden de Nothing’in yaptığı takdir edilesi. Şirket, bununla da kalmayıp ilk akıllı telefonuna kapsamlı bir güncelleme getirdi.

En öne çıkan özellik, ChatGPT entegrasyonu oldu.

Nothing OS 2.5.5 güncellemesi, telefonun ana ekranına bir ChatGPT widget’ı eklenmesini mümkün kılıyor. Buna ek olarak Nothing X uygulamasındaki bir özellik sayesinde Ear (a) ve Ear kullanıcıları, ChatGPT ile direkt görüşmeye başlayabilecek. Söz konusu özellik, gittikçe daha çok ses cihazı tarafından desteklenecek. Son olarak da ekran görüntüsü alındığında söz konusu içeriği direkt ChatGPT’ye aktaracak bir buton ortaya çıkacak.

ChatGPT haricinde telefona bir de RAM Booster özelliği eklenecek. Sistem ayarlarından aktifleştirilecek bu özellik sayesinde telefon her zamankinden daha akıcı biçimde çalışacak.

Bunların dışında pek çok küçük hatayı düzelten güncelleme, otomatik parlaklığa da yapay zekâ dokunuşu ekliyor. Tabii mayıs ayı için güvenlik güncellemesinin de pakete dahil olduğunu belirtelim. Siz yenilikleri nasıl buldunuz?

Nothing Phone (1) İncelemesi