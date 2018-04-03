Ford, merakla beklenen 2019 Focus'un tasarımını gözler önüne seren bir teaser yayınladı. 10 Nisan'da tanıtılacak olan yeni Focus, etkileyici bir tasarıma sahip olacak gibi görünüyor.

Bazı teaser'lar, birçok şey ifade eder. Ford'un yayınladığı yeni teaser, kompakt sedan Focus'un 2019 modelinin tasarımını gözler önüne seriyor. "10.04.2018'de Geliyor!" şeklinde bir başlıkla yayınlanan video, oldukça heyecan uyandırdı.

2019 Focus'un ön, arka, tekerlek ve jant tasarımlarından ufak detaylar içeren video, aracın tasarımını büyük oranda açığa çıkardı. Özellikle vurgu yapılan ön farlar ise, Volvo'nun "Thor'un Çekici" far tasarımına oldukça benziyor. Bunun dışında, Tesla Model S'ten de esintiler olduğunu söyleyebiliriz.

Yeni Fiesta'da gördüğümüz bazı detayları barındırması beklenen 2019 Focus, muhtemelen iç tasarımda da büyük değişiklikler barındıracak. Şu an yayınlanan video dışındaki her şey birer tahmin olsa da bildiğimiz birkaç şey var. Bunlardan biri ise 2019 model Focus'un, 2019'un ikinci çeyreğinde üretime geçecek olması.

Bir söylentiye göre yeni Focus'un RS versiyonu, 400 beygir gücünde elektrikli bir motora sahip olacak. Bu hareketle Tesla ile rekabete girmeyi hedefleyen Ford, elektrikli araç piyasasından pay almaya hazırlanıyor olabilir. Tabii bu belirttiğimiz detay bir söylenti olduğundan, kesin konuşmak için 10 Nisan'ı beklemek en doğrusu. Yeni Ford Focus'un tasarımını nasıl buldunuz?