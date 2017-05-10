The Slow Mo Guys'dan çılgın bir video daha.

Görüntüyü yüksek karelerde yakalamayı başaran gelişmiş kameraları ile YouTube'un en fazla ilgi çeken video konseptlerinden olan 'slow-motion' videolar konusunda adını başarılı şekilde duyurmuş The Slow Mo Guys kanalı, çılgın içerikli videolar ile karşımıza çıkmaya devam ediyor.

1,000fps çekim yapabilen Phantom Flex 4K kamera ile çekilen yeni videoda, tam 1000 adet fare kapanı ile doldurulan tramboline çok zeki arkadaşımız atlıyor. Tabii fare kapanları bir insanı öldürecek ya da ciddi şekilde yaralandırabilecek şeyler değiller. Fakat şurası kesin ki sağlam can yakabiliyorlar. Üstelik böyle bir olayı, bir de slow-motion olarak izlemek işin içine daha fazla eğlence katmakta.