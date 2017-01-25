Cin Olgusunu Kullanmadan Hazırlanmış Türk Yapımı Psikolojik Gerilim Filmi: 11

İzmir’de Carat Film tarafından hazırlanmış 11 adlı psikolojik gerilim filminin çekimleri tamamlandı. Nisan’da vizyona giriyor

Dünya genelinde oldukça popüler olan korku kültürü elbette kendini filmlerde de gösteriyor. Ancak tüm dünyada olduğu gibi özellikle ülkemizde de bu korku filmi algısı dini konular üzerinden işlenmekte.

Türkiye’de Dabbe, Musallat, Siccin, Semum, Büyü ve Araf gibi filmler ve film serilerine bakacak olursak tamamen Müslümanlık ile alakalı olup, cin denilen varlıkları temel alarak yapılmakta. Tabii Hollywood dünyasında da Paranormal Activity ve Insisidous gibi filmler son zamanlarda popüler olsa da birçok farklı ve başarılı korku yapımı da görüyoruz.

Ancak ülkemizde bu klasik cinli film algısını yıkarak başarılı bir psikolojik gerilim filmi olarak ortaya çıkan “11”, Carat Film yapımıyla Nisan 2017’de vizyona giriyor. Tamamen psikoloji ve şizofreni odaklı olan film Can Varol’un yönetmenliği Ali Cumhur Demir’in senaryosu, Aziz İmamoğlu’nun kurgusu ve Murat ve Zeynep Barutçu’nun yapımcılığında vizyona girecek.

Kadrosunda Zeynep Gülay, Anıl Can Yılar, Cansu Şahin, Osman Cavcı, Ufuk Avcı, Kristina Ivanona, Suat İnal, Aynur Aykut ve M. Özcan Varaylı’nın olduğu 11’e Webtekno olarak da sponsorluk desteği vermekteyiz.

11 Filmi Konusu:

Üniversite son sınıf öğrencisi Zeynep; otoskopi rahatsızlığı bulunduğu için, ilaç tedavisi ve psikolojik tedavi almaktadır. Nişanlısının ölümünden kendisini sorumlu tutan Zeynep, zaman zaman kendisini dışarıdan izlediğini hissine kapılır (otoskopi) ve çeşitli sanrılar yaşar. Zeynep’in bu durumundan; sevgilisi Barış ve en yakın arkadaşı İlke de etkilenmekte ve hayatları karmaşa içinde sürüp gitmektedir. Bir gün ileri düzeyde sanrılar yaşayan Zeynep, psikoloğunun önerisini reddederek tedaviden kaçar ve kendisini takip eden diğer kendisi ile yaşama alışmaya karar verir.

Sadece sponsor olduk diye değil, artık şahsen beni fazlasıyla bayan cin temalı korku filmi yerine tamamen psikoloji odaklı olan bu filme kesinlikle gidilmesi ve Türk korku filmi sektörüne farklılık getireceğine inandığımız bu filmin Türk sinemasında önemli bir yapı taşlarından biri olmasını diliyoruz.

Film hakkındaki gelişmeleri buradaki sitesinden öğrenebileceğiniz gibi Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarından da ulaşabilirsiniz. Webtekno olarak film hakkındaki gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.