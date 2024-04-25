TikTok, her gün platformla etkileşime geçen üyelerine yaptığı küçük çaplı ödemeleri sonlandıracak. Bu kararın sebebi ise Avrupa Birliği Komisyonu baskısı.

Avrupa'daki TikTok Lite kullanıcıları, günlük 38 sentlik kazançlarına veda etmeye hazırlanıyor zira platform, video izleyenlere ödeme yaptığı programı sonlandıracak. Birkaç Avrupa ülkesinde kısa süre önce hizmete giren TikTok Lite, video izlemeleri karşılığında insanlara çok küçük bir meblağ ödeme yapıyordu. Avrupa Birliği Komisyonu, bu yöntemin özellikle gençlerde bağımlılığa neden olabileceği gerekçesiyle TikTok'tan özelliği kaldırmasını istedi.

Asya'da yıllardır kullanılan ve TikTok'un zayıf internet bağlantısı olan bölgelerde kullanılan alternatifi TikTok Lite, bu ayın başlarında Fransa ve İspanya'da da kullanıma sunulmuştu. Uygulama içerisinde yer alan ödüller sekmesinde ise kullanıcılar, gerçekleştirdikleri aktivitelere göre "coin" kazanıyordu. Sonrasında da bu coinler hediye kartları veya indirim kuponları almak için kullanılabiliyordu. Bir saat boyunca video izlemenin ödülü ise yaklaşık 38 sent oluyordu.

Bağımlılık etkisini artırabileceği düşünülüyor

Avrupa Birliği Komisyonu, AB'nin Dijital Hizmetler Kanunu'ndan yola çıkarak aksiyon aldıklarını ifade ederken, TikTok Lite'ın bu özelliğinin çocuklar üzerinde bağımlılık yapıcı etkisi olabileceğini belirtti. Bir TikTok sözcüsü ise bu özelliğin 18 yaşın altındaki kullanıcılara kapalı olduğunu açıkladı. AB Komisyonu ise platformun yaş doğrulama sistemlerinin doğru şekilde çalışmıyor olabileceğine vurgu yaptı.

TikTok son dönemde hem AB'nin hem de ABD'nin eleştiri oklarının hedefi oluyor. Son olarak ABD'de Başkan Joe Biden, ByteDance'ın TikTok'u elden çıkarmaması durumunda 9 ay içerisinde platformun ABD'de yasaklanmasını öngören yasayı onaylamıştı.