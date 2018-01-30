Geçtiğimiz yıl İstanbul Bahçelievler’de bir işadamını 12 milyon TL değerindeki Bitcoin için gasp eden 5 kişi hakkında ‘örgüt’ davası açıldı.

İstanbul’da 12 milyon TL’lik Bitcoin gaspı ile ilgili soruşturma nihayet tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre Bitcoin işlemleri yapan işadamı, 5 kişilik bir çete tarafından kaçırıldı (aşağıdaki haberimizde, kaçırılma ait görüntülerin yer aldığı videoyu paylaşmıştık)

9 Kasım 2017 tarihinde kendilerine polis süsü veren iki çete üyesi, işadamını Yenisbosna’daki evinden çıkar çıkmaz zorla bir minibüse bindirdi. İşadamını zorla Esenler’deki bir otoparka götüren çete üyeleri, silah zoruyla 12 milyon TL değerindeki 450 Bitcoin’i kendi hesaplarına aktardılar.

Gaspçılar tarafından 8 saat boyunca minibüste tutulduğunu ve şiddete uğradığını söyleyen işadamı, şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanan çete üyelerinin isimlerinin Gökhan Sarıyıldız, Görkem Sarıyıldız, İbrahim Özbay, Selçuk Özbay ve Uğur Karabuğa olduğu öğrenildi. Tamamı tutuklanan şüphelilerin, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Silahla yağma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma' suçlarından hapis cezası istendi.