İngiliz oyuncakçı Charles Benham’ın 1895 yılında ürettiği Benham Topacı, aradan 120 yıldan fazla bir zaman geçmiş olmasına rağmen gizemini hala koruyor.

Tarih, yıllardır çözülemeyen sırlarla dolu. Örneğin Mısır Piramitleri hakkında her seferinde bizleri şaşırtan yeni bilgiler öğreniyoruz, ya da 2,4 milyar yaşında olduğu tahmin edilen bir mantara rastlayabiliyoruz. İngiliz oyuncakçı Charles Benham ise dünyaya çok başka bir alanda gizem armağan etti.

1895 yılında Benham Topacı isimli bir oyuncak üreten Benham’ın söz konusu topacıyla ilgili videosunu izleyenler, ilk etapta siyah ve beyaz renklerini görüyor olsalar da daha sonra sarı, kırmızı ve yeşile çalan renkler gördüklerini iddia ediyorlar. İşin garip tarafı bu iddialar günümüzde hala dillendirilmeye, topaç da gizemini korumaya devam ediyor.

Aşağıdaki söz konusu videoyu bir de siz izleyin. Söylendiği gibi topacı farklı renklerde görüyor musunuz, yoksa siyah beyaz olarak görmeye devam mı ediyorsunuz?