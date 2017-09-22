18:9 Ekranlarıyla vivo X20 ve X20 Plus Tanıtıldı

Çinli telefon üreticisi vivo yeni akıllı telefonlarını duyurdu. Cihazlar metal bir kasada 18:9 AMOLED ekranları ve Snapdragon 660'ı bir araya getiriyor.

Firmanın cihazları olan X9s ve X9s Plus (vivo isimlendirme kısmında işi biraz abartmış) çıkalı daha bir kaç ay olmasına karşın aynı seriden yeni bir model çiftiyle karşı karşıyayız. vivo X20 ve X20 Plus, 2017 yılında üst seviye bir akıllı telefondan beklenen özellikleri belirli ölçülerde yerine getirebilecek kapasiteye sahip.

Full View ile yüksek ekran gövde oranı ve 18:9 en boy oranı, çift arka kamera gibi özellikler taşıyan iki cihaz arasında sadece ekran boyutu ve batarya kapasitesi farkı bulunuyor. Standart model 6.01 inçlik Super AMOLED ve 1080x2160 çözünürlüklü bir ekranla gelirken Plus modeli 6.43 inçlik aynı çözünürlükte bir ekranla geliyor. Batarya kapasitesi de boyutuna göre değişen modellerin standart olanı 3.245 mAh'lik bir pile sahipken Plus model 3.905 mAh'lik bir üniteden gücünü alıyor. Cihazların diğer özelliklerini altta liste şeklinde madde madde açıklayalım.

vivo X20

6.01 inç Super AMOLED 1080x2160 çözünürlüklü ekran

12 MP f/1,8 ana kamera ve 5 MP'lik yardımcı kameradan oluşan arka kurulum

12 MP f/2,0 selfie kamerası

2.2 gHz sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 660 mobil işlemci

4 GB RAM

64 GB dahili depolama

3.245 mAh batarya

Android 7.1.1 Nougat

155.85 x 75.15 x 7.2 mm

159 gram

~450 dolar

vivo X20 Plus

6.43 inç Super AMOLED 1080x2160 çözünürlüklü ekran

12 MP f/1,8 ana kamera ve 5 MP'lik yardımcı kameradan oluşan arka kurulum

12 MP f/2,0 selfie kamerası

2.2 gHz sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 660 mobil işlemci

4 GB RAM

64 GB dahili depolama

3,905 mAh batarya

Android 7.1.1 Nougat

165.32 x 80.09 x 7.45 mm

181.5 gram

~530 dolar

Cihazların her vivo ürününde olduğu gibi Çin dışında satılıp satılmayacağı meçhul. Cihazların donanımsal özelliklerini ve tasarımlarını biraz incelediğimizde sizin de göreceğiniz üzere amiral gemisi modellerden tek ayrışan noktaları Snapdragon 660 kullanmaları.