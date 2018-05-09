1803 Yılında Japonya Sahiline Vuran Esrarengiz Kayık

Kırmızı sandal ağacından yapılma, gövdesinin üzeri ise cam ve metalle kaplanmış bu ortalama 3 metre yüksekliğinde, 5 metre çapında olan ve kayığa benzeyen cismi gören köylüler, merakla yanına giderler...

Derken, bu kayığa benzeyen garip cismin içinden; soluk yüzlü, saçı ve kaşları kırmızı renkte olan genç bir kadın çıkar. Ayrıca, cismin üzerinde daha önce hiç görmedikleri-bilmedikleri bir alfabede yazılar vardır ve içinden çıkan genç kadın ise, farklı bir dilde konuşmaktadır.

Köylülerin daha evvel hiç duymadıkları türde fonetiğe sahip bir lisanda konuşan bu kadının kucağında, yaklaşık 60 cm boyunda ahşap bir kutu vardır. Ve kadın, köylülerin o kutuya dokunmasına müsaade etmemektedir.

Olayın tanıkları, bu kayık benzeri cisme 'utsuro-bune' yani, 'içi oyuk gemi' ismini verirler.

Peki bu genç kadın kimdi... Başka bir gezegen ya da boyuttan gelen bir ziyaretçi mi? Akli dengesi pek de yerinde olmayan sıradan bir insan mı? Yoksa tüm bunlar, birilerinin yaptığı bir şaka mıydı?

Olayın üzerinden bunca zaman geçmiş olmasına karşın; konu, net bir izahata kavuşmuş değil. Komplo teorileri bir yana, konu hakkında birçok makale ve hatta kitap yazıldı. Yapılan resimlerin-çizimlerin ise haddi hesabı yok.

İlginç olan ise, söz konusu çizimlerin 1980'de gerçekleşen 'Rendlesham Forest' hadisesinde görülen şekillere çok benziyor olması.

Bir rivayete göreyse; o zaman-o bölgede yaşamış yaşlı bir Japon balıkçı, bu genç kadınla konuşabilmiş ve söylediklerini kısmen de olsa anlamıştır. Ve bu yaşlı adamın dediğine göre: Genç kadın, Çin İmparatorunun kızıdır ve birisiyle evlendirilmesi gerekmektedir. Fakat bu genç hanım başka bir erkeği sevdiği için, babasının istediği evliliğe razı olmaz... Genç kadının sevdiği adam öldürülür. Ve önüne iki seçenek konur... Ya istenilen kişiyle evlenecek, ya da bu kayığa bindirilerek okyanusa salınacaktır. Genç kadın cezayı seçer. Ve kucağında ahşap bir kutuyla okyanusa bırakılır. O, kimsenin dokunmasına izin vermediği kutunun içindeyse, sevdiği adamın kellesi vardır.