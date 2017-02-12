Nükleer Yük Taşıyan Trenlerle Yapılan Korkunç Çarpışma Testi

1984 yılında nükleer yük taşıyan trene bir çarpışma testi yapılıyor ve ne yazık ki test olumsuz sonuçlanıyor.

Nükleer enerjinin ne kadar güçlü olduğunu ve patlama anında dünyanın büyük bir bölgesinde hayatı durdurabilecek kadar büyük çaplara ulaşabildiğini artık hepimiz biliyoruz. 1984 yılında nükleer yük taşıyan tren için yapılan çarpışma testi de nükleerin ne kadar kuvvetli olduğunu bir kez daha bize hatırlatıyor.

Oldukça tehlikeli olan bu yükler, su altında şişe adı verilen 50 tonluk konteynerlara yükleniyor ve bu şekilde taşınması için hazırlanıyor. Yakıt çubukları için özel tasarlanan bu konteynerler dayanıklı olabilmesi için 35 cm kalınlığa sahipler.

Ancak bu yükler her ne kadar ciddi önemlerle korunsa da bir kaza anında ciddi hasarlara neden olabiliyor. Öyle ki 1984 yılında bir tren üzerinde deneme yapılmış ve korunaklı olduğu halde trenin nesneyle çaprışmasıyla birlikte tüm önlemlere rağmen yük, alev almış.

Hem olayın videosunu hem de bu yüklerin yüklenme sürecini aşağıdan izleyebilirsiniz: