1990’lardaki 9 Çizgi Film ve Karanlık Yanları!

Çizgi filmler çocukluk yıllarımızda bize masumane gelir. Ancak bazılarını bugün izlediğimizde, içlerindeki ürkütücü, şiddet ve cinsellik içeren sahneleri fark ederiz. İşte 1990'larda yayınlanan bazı çizgi filmlerin karanlık yanları!

Çizgi filmler bizlere çocukluğumuzu ve onun güzel anılarını hatırlatsa da, bazen içerdikleri şeyler çok da masum olmuyor. İnsanların o günlerde pek de önemsemediği, ancak günümüzde açıkça fark edilen aşağıdaki ayrıntılar, sizleri rahatsız edebilir!

1-Hey Arnold!

Hey Arnold, 90’ların popüler çizgi filmlerinden biriydi. Çocukken izlediyseniz, elbette karanlık yönlerini fark etmemişsinizdir. Dikkat ederseniz Helga sürekli Brainy’i eşşek sudan gelinceye dek dövüyor. Helga’nın annesi ise sürekli bir entrika peşinde. Oskar bir kumar bağımlısı ve Stoop Kid ile ise hiçkimse ilgilenmiyor. Büyük annesi ve büyük babası ise akıllarını kaçırmış gibiler.

2-Dinks

Dinks’in para, aile ve mutluluk hakkında verdiği mesajı çocukken farketmiş miydiniz? Dink ailesi gayet mutlu, çocuksuzlar ve hayatlarını istediklerini yaparak geçiriyorlar. Eğer kendilerine ait çocukları olsaydı istedikleri gibi yaşayamayacak, uğraştıkları birçok icatla ve eğlenceli işlerle meşgul olamayacaklardı. Dinks kelimesinin, “Double Income” yani “Çifte Gelir” manası taşıdığını da söyleyenler var. Mesajı siz çıkarın!

3-Ren and Stimpy

Günümüzde çizgi dizilerde asla görülmeyecek bazı sahnelere sahip olan Ren and Stimpy, birçok cinsel öge de içeriyor. 90’larda bile birçok anne baba, çocuklarına bu çizgi filmi izletmiyordu. Ren ve Stimpy’nin birbirine uyguladığı şiddet, cinsellik hakkında yaptıkları şakalar çok ciddi şeyler!

4-Rugrats’teki Boris Dede

Boris Dede, sizce sevimli bir karakter gibi miydi? Aslında pek de değil. Boris Dede, tıpkı Nazi’lerin propagandalarında Yahudi halkının kötülendiği çizimlerdeki gibi gösteriliyordu. Bu olay da İnkar ve İftira İle Mücadele Birliği isimli antisemitizm ve bağnazlıkla mücadele eden sivil toplum kuruluşu tarafından protesto edildi. Sonuç olarak, Boris Dede’nin karakteri için uygun ayarlamalar yapıldı.

5-Dirty Rocko

Rocko çizgi filmi birçok cinsellik içeren sahneyle dolu. Elbette bunlar çocukların anlayamayacağı göndermeler. Ancak bilinçli ailelerin, çocuklarının bu çizgi filmi izlemesi için can atmayacakları bellidir. Rocko, tıpkı 90’ların ruhuna uygun olan 900’lü hatları işleten biri. Arada da “No Tell Motel”i ziyaret ediyor.

6-Spongebob’ın Günahları

Bir bölümde, Spogebob ve arkadaşları gerçek bir nükleer bombanın patlamasını izliyorlar. Bu çocukların maruz kalmaması gereken bir şiddet sahnesi. İkinci olarak da karakterlerin her biri 7 ölümcül günahtan birine sahip. Spongebob şehveti, Squidwards öfkeyi ve Gary oburluğu temsil ediyor.

7-Caillou’nun Sesi

Caillou birçok tartışmalı birçok sahneye sahip ancak esas karanlık yönünün seslendiren onu seslendirenlerin değişmesi olduğunu biliyor muydunuz? Jaclyn Linetsky, seslendirmeyi Bryn Mcauley’den devralmıştı. Fakat çok geçmeden büyük bir felaket yaşandı. 2003’te bir kamyonun altında kalan Linetsky’nin ölümü çocuklara elbetteki duyurulmadı. Kısa sürede Caillou’nun sesi tekrar değişmek zorunda kaldı.

8-Şirinler

Toplumdan uzak, kendi topluluklarına ve yaşam biçimlerine sahip bu sevimli mavi yaratıklar, bazıları tarafından gelmiş geçmiş en korkunç örgütlerden biri olan Ku Klux Klan’a benzetiliyor. Tabi bu yalnızca bir teori. Gargamel ise altına takıntılı biri ve tıpkı Yahudi halkını kötüleyen çizimlere benzediği söyleniyor. Eh, kedisinin ismi de Tevrat’taki ölüm meleği Azrael (bizim bildiğimiz adıyla Azman) olunca bu iddialarda biraz doğruluk payı var gibi. En azından anti-semitik öğeler içerdiği konusunda!

9-Courage the Cowardly Dog

Bu çizgi filmi izlemiş olanlar, kesinlikle çocukluk yıllarında mutlaka kabus görmüştür! İçinde tuhaf yaratıklardan hayaletimsi varlıklara, konuşan ağaçlardan kafasız tavuk canavarlara; bir çocuğun dudağını uçuklatacak her öge mevcut. Hatta aklını kaybedip kuklalarla yaşadığı bir bölüm bile var. Bu da izleyenlere, çizgi filmdeki korkunç ögelerin Courage’ın hayal gücünün parçaları olduğunu düşündürmüyor değil.