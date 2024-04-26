Instagram'ın üzerinde çalıştığı yeni bir mesajlaşma seçeneği ortaya çıktı. Kullanıcıların profillerine, arama çubuğu benzeri mesaj yazma çubuğu gelecek.

Dünyanın en popüler sosyal ağları arasında yer alan Instagram'ın, mesajlaşmayı kolaylaştıracak yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bağımsız geliştirici Alessandro Paluzzi tarafından tespit edilen bu yeni özellik, kullanıcıların profillerinde kendini gösterecek.

Instagram'ın en güncel sürümünde bir kullanıcının profiline girerseniz "Takiptesin" ve "Mesaj" şeklinde seçenek görürsünüz. Tespit edilen yeni özellik, bu kısmı tamamen kaldırıyor. Bunun yerine mesaj göndermenizi sağlayacak bir baloncuk gelecek. Böylelikle kullanıcıya daha hızlı mesaj atabileceksiniz.

Instagram'ın yeni özelliği böyle görünecek

Instagram'ın yeni özelliği, sadece metin mesajları için destek vermeyecek. Sohbet balonunun hemen sol tarafında, bir kamera simgesi bulunacak. Kullanıcı, bu buton üzerinden fotoğraf ve video gönderimi de yapabilecek.

Meta, üzerinde çalıştığı yeni özellikle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Hâl böyle olunca özelliğin ne zaman kullanılabilir olacağı şimdilik bilinmiyor. Tabii bu özelliğin hiçbir zaman yayımlanmama ihtimali olduğu gerçeğini de unutmamak lazım.