Blizzard, her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği ve yeni duyurulara yer verdiği BlizzCon etkinliğini bu yıl iptal ettiğini duyurdu. Bunun yerine farklı küçük etkinliklerle karşımıza çıkacak.

Geçtiğimiz yıl 68,7 milyar dolarlık rekor bir anlaşma ile Microsoft bünyesine geçiş yapan oyun devi Activision Blizzard, her yıl düzenli olarak hayranları bir araya getirdiği ve yepyeni duyurular yaptığı “BlizzCon” isimli bir etkinlik düzenliyordu. Etkinliğin, son olarak Kasım 2023’te düzenlendiğini görmüştük.

Dün akşam saatlerinde ise bu konuda önemli bir duyuru yapıldı. Blizzard, 2024 yılında BlizzCon etkinliği düzenlemeyeceğini duyurdu. Açıklamada, “Son bir yılda yaptığımız değerlendirmelerin ardından 2024’te BlizzCon düzenlememe kararı aldık.” ifadeleri kullanıldı.

BlizzCon yerine yıl boyunca daha küçük etkinlikler düzenlenecek

Şirket, BlizzCon yerine bu yıl daha küçük etkinlikler düzenleyeceğini ve Gamescom gibi diğer büyük fuarlara katılım göstereceğini ifade etti. 2024 yılının World of Warcraft’ın 30. yıldönümü olduğunu belirtelim. Blizzard, bunu kutlamak ve diğer duyuruları için dünya çapında birden fazla etkinlik gerçekleştireceğini de ekliyor. Bu etkinliklerde WoW’un 10’uncu genişlemesi The War Within ve Diablo IV’ün ilk DLC’si Vessel of Hatred da olmak üzere birçok duyuru yapılacak.

Duyuruda, BlizzCon’un geleceği ile ilgili detaylara da yer verildi. Blizzard, bu yıl iptal olmasına rağmen gelecekte geri döneceğinin altını çizdi ve o etkinlikler için heyecanlı olduğunu ifade etti: “Bu yıl farklı bir yaklaşım uygulasak da emin olun ki gelecek yıllarda BlizzCon’u geri getirmek için her zamanki kadar heyecanlıyız.”

BlizzCon etkinliği, 2005 yılından beri düzenleniyordu. Ancak daha önce birkaç kez daha iptal edildiğini görmüştük. 2020 yılında COVID nedeniyle yapılamamıştı. 2022’de ise Activision Blizzard’a yönelik taciz davaları etkinliğin düzenlenememesine neden olmuştu.

Yakın zamanda dünyanın en büyük oyun etkinliklerinden E3’ün de iptal edildiğini görmüştük: