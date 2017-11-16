20 Yaşındaki YouTuber'ın 27 Milyon TL'ye Satın Aldığı Ev

YouTube, YouTube… Amerikan rüyasını dünyanın her köşesindeki gençlere vadeden, o büyük ve dipsiz kuyu. Elbette bu rüyayı vadetmek için birkaç kişinin gerçekten zengin olması gerekiyor. 20 yaşındaki Jake Paul da bunlardan birisi ve aldığı milyonlarca dolarlık ev ile gündem oldu.

YouTuber olmak ve milyonlarca dolar para kazanmak öyle kolay bir iş değil. Daha doğrusu YouTube’de bir içerik üreticisi olmak kolay fakat milyonlarca dolar para kazanmak zor. Gündemi takip etmeli, izleyicilerin izleme alışkanlıklarını iyi tespit etmeli ve sabırlı olmalısınız.

Altın çağını yaşadığı dönemlerden günümüze kadar milyonlarca gencin bir umutla yayıncılığa başladığı platformun en genç yıldızlarından birisi de Jake Paul. Kendisi turnayı gözünden vurup 6.9 milyon dolar vererek büyük bir konak satın alınca, genç yayıncının rakipleri sinirden kudurmaya başlamış. Bu onun hakkında söylenenlerden bir alıntı. Bir de “zenginin parası, züğürdün çenesi” var. O da ayrı bir dava tabii.

Vine üzerinden yayınladığı kısa videolarla popüler olan Paul, YouTube’da 11 milyondan fazla aboneye sahip. Ayrıca Disney gibi dev ortaklar sayesinde dehşet rakamlar kazanıyor. Kazandığı parayı aklını ve mantığını kullanıp önce bir sosyal medya yönetimi şirketi açarak harcayan genç yıldız, artık keyfine yeni aldığı evinde bakacak.

Konak, 3.500 metrekarelik bir arazi üzerine kurulu:

1990 yılında inşa edilen evin inanılmaz yüksek tavanları ve geniş odaları bulunuyor:

Girişinde üç kata da ulaşım sağlayan sarmal bir merdiven var:

Paul yeni bir videoda bu evi, sosyal medya yıldızları için yönetim şirketi olan Team 10'daki arkadaşlarıyla paylaşacağını belirtti:

Evin ortak alanları sosyalleşmek için çok uygun:

Bir ev sineması da mevcut:

Mutfakta toplam dört fırının yanı sıra, bir kahve makinesi ve sıcaklık kontrollü şarap dolabı bulunmakta:

Toplamda 8 yatak odası bulunuyor:

Arka bahçedeki manzaralı yüzme havuzu:

Ne diyelim, hayırlısı olsun genç Paul için. Bakalım YouTube, daha karşımıza neler çıkartacak?