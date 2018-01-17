200 Yıl Önce Ölen Bir Kişinin DNA'sı Yeniden Oluşturuldu!

İzlandalı bilim insanları, yeni keşfettikleri bir yöntem ile ölmüş bir kişi ya da hayvanın soy ağacından elde ettikleri DNA örnekleri ile kişinin DNA'sını yeniden oluşturmayı başardılar.

Bilim insanlarına göre ölmüş bir insanın ya da hayvanın DNA’sının yeniden canlandırılması için canlıya ait fiziksel kalıntılar gereklidir. Fakat İzlandalı bir biyoeczacılık şirketi olan deCODE Genetics, yeni bir yöntem ile 200 yıl önce ölmüş bir kişinin DNA’sını yeniden oluşturmayı başardı.

deCODE Genetics, esaretten kurtulmasıyla bilinen ülke tarihinin önemli figürlerinden Hans Jonatan’ın soyundan gelen 788 kişiyle çalışmalarına başladı. Ardından yapılan DNA taramaları ile örnekler 182’ye kadar indirildi. Araştırmacıların işini kolaylaştıran etken ise Hans Jonatan’ın Afrika kökenli ilk İzlanda vatandaşı olmasıydı.

Araştırmacılar 182 kişinin DNA’sını inceledikten sonra öncelikle Jonatan’ın annesi Emilia’nın DNA’sının yüzde 38’ini yeniden oluşturmayı başardılar. Dolayısı ile Jonatan’ın da DNA’sının %19’u oluşmuş oldu. Ekip çalışmalarına devam etti ve sonunda Hans Jonatan’ın DNA’sını yeniden canlandırmayı başardı.

Çalışma her ne kadar DNA’yı yeniden canlandırma konusunda önemli bir adım olsa da İngiltere’deki Warwick Üniversitesi’nden Robin Allaby, yeni denenen yöntem için “Çok nadir bir tipteki göçebe genomunda özel koşullar altında yapabileceğiniz türde bir analiz gibi görünüyor.” dedi.

deCODE şirketine bağlı araştırmacı Kári Stefánsson ise, “Bunların hepsi sahip olduğunuz veri miktarı ile ilgili. Prensip olarak, herhangi bir yerde herhangi bir ataya uygulanabilir, İzlanda’da işi kolaylaştıran ise başka Afrika kökenlinin olmamasıydı.” dedi. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar, DNA’nın keşfi için yeni yöntemler ortaya çıkarabilir.

deCODE şirketinden bir başka isim olan Agnar Helgason da yeni keşfettikleri yöntem ile 14. yüzyıldan sonra doğan ve soy ağacı bilinen herhangi bir tarihi kişinin DNA’sının yeniden inşa edilebileceğini belirtiyor. Konu heyecan verici olsa da Stefánsson’un da dediği gibi yöntem çok fazla veri istiyor ve bu kadar veriyi elde etmek kolay değil.