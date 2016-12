İzlemeyenlerin Çok Şey Kaçıracağı, 2016’nın Fazla Bilinmeyen 10 Muhteşem Filmi

Popüler filmleri zaten kaçırmadan izlemiş, ancak değerli yapımları da merak eden takipçilerimiz için 2016’nın en iyi filmlerinden olan, ancak fazla bilinmeyen 10 filmini listeliyoruz.

2016 yılında özellikle Mavel ve DC atağıyla sinema domine olmuş durumda. Kaptan Amerika, Deadpool, Doctor Strange, Batman v Superman, X-Men ve Suicide Squad ile yılın önemli filmleri göz önüne çarparken Star Wars evreninden Rouge One, Harry Potter tarafında ise Fantastik Canavarlar derken yıl bitti bile.

Yukarıda görebileceğimiz içeriğimizde yılın en iyi 10 filmini listelemiştik. Şimdi ise sıra yine oldukça sağlam olan, ama fazla da bilinmeyen 10 yapımına geldi. Bu filmleri hiç duymamış bile olabilirsiniz, ancak izlemeden geçmeyiniz;

10- Swiss Army Man

Bağımsız bir yapım olarak dikkat çeken Swiss Army Man, eğlenceli ve oldukça iyi bir yapım olarak dikkatlerden kaçmıyor. Paul Dano ve Daniel Radcliffe ikilisinin başrollerinde olduğu Swiss Army Man, eğlenceli film arayanlar için bire bir.

Konusu: Hank kendisini asmak için sahile gittiğinde, kıyıya vurmuş olan bir ceset fark eder. Bıktığı yaşam tarzından intihar ile kurtulma noktasına gelmiş olan Hank, bu cesedi kendisinin en iyi dostu olarak ilan eder.

9- Cafe Society

Woody Allen yapımı olan film, Steve Carrel, Jesse Eisenberg, Kristen Steward ve Blake Lively gibi kadrosuyla dikkat çekiyor. 190’lardaki New York’un ana eğlence merkezi olan ve aynı adı taşıyan film, romantik komedi türü arayanlar için bire bir.

Konusu: Hollywood'da yetenekli bir ajan olan amcasıyla birlikte çalışmak için Los Angeles’ın batı sahiline giden genç bir adamın anlatıldığı filmde, karakterimiz İlk başta Hollywood'a yerleşmesine yardım eden amcasının asistanı ile hızla aşık oluyor. İlişkileri hayal kırıklığına uğradığında New York'a geri dönen ve zengin toplum ve gangsterlerin evi haline gelen ünlü gece kulübünü açar.

8- Hello, My Name Is Doris

Romantik ve dramatik ve bir o kadar da eğlenceli bir temaya sahip olan Hello, My Name is Doris, Sally Field ve Max Greenfield ikilisinin yer aldığı bir film olarak dikkat çekmekte. İzlemeye değer ve oldukça hoş bir yapım.

Konusu: Hikaye, yaşlı kadını ve genç adamı anlatırken, yakışıklı elemana tutulan Doris’in kafasındaki fanteziler üzerinden elemanımız ile arkadaşlığını konu almakta.

7- Midnight Special

Jeff Nichols tarafından sinemaya getirilen yapımda Adam Driver, Kirsten Dunst gibi isimler bulunuyor. Bir bilim kurgu temalı hikaye tarzı anlatımıyla büyüleyen yapım, Jaedon Liebher’in oynadığı Alton karakterinin de takdirle izlenmesini sağlamakta.

Konusu: Oldukça güçlü özelliklere sahip olan Alton, ailesini şaşırtacak ve birçok şeyi sorgulatacak bir yapıdadır. Birçok çözülmesi gereken soru, sorun ve sırlara sahip olan yapım fazlasıyla izlenmeyi hak ediyor.

6- The Lobster

Yine bir bilim-kurgu temalı olan bu yapım, 2015’teki Cannes’da Jüri Özel Ödülü alarak kalitesini ortaya koydu. Bunun dışında da birçok ekstra ödüle de sahip olan The Lobster, izlenmeye değer bir yapım olarak listemizde.

Konusu: Film karısı tarafından bırakılan ve yeni bir ortak bulması gereken birinin hikayesini anlatıyor. Bu distopik dünyada, insanlar 45 gün içinde ya gerçek aşkı bulmak zorunda kalırlar ya da istedikleri hayvana dönüştürülerek vahşi halde bırakılırlar. David, topluluğa kaçmadan ve romantizmden vazgeçen The Loners adlı bir isyancı gruba katılan bazı yeni romantik uçurumlarla yeni sevgisini bulmaya çalışıyor.

5- The Witch

2015’te prömiyerini yapmasına rağmen 2016 yılında beyaz perdeye gelen The Witch, 17. YY İngilteresinde geçiyor. Korku türünde olmasıyla da ilgi çeken The Witch, korku severlerin tercihi olmalı.

Konusu: 17. yy İngilteresinde William adındaki bir adam sürülmekle tehdit altındadır. Bu nedenle ailesini alıp ormana kaçan William, burada oldukça garip ve ürkünç şeyler yaşayacaktır.

4- Krisha

Yayınlandığında aslında kritik bir başarı yakalamasına rağmen adını fazla duyuramayan Krisha, gişeden de pek de önemli gelir alamadı. Ancak bu listede olmasına engel değil. Çünkü Krisha, yine aynı ada sahip bir kısa filmin uzun metrajlı hali. Kickstarter’dan aldığı destekle çekilen film, 10.000 Dolar bütçe ile sinemaya geldi.

Konusu: Hikaye, altmışlı yıllarında Krisha adındaki uyuşturucu ve alkol bağımlılığıyla tüm yetişkin yaşamında savaşan ve ailesinden uzaklaşmış bir kadını anlatıyor. Ailesini Şükran Günü yemeğine çağırmasıyla bir dramın ortaya çıktığı yapım, gerçekten etkileyici.

3- Kubo And The Two Strings

Her sene olduğu gibi bu sene de animasyon türünde önemli yapımlar gördük. Bunlardan biri de Kubo and the Two Strings olarak dikkat çekiyor. Tıpkı, Moana, Finding Dory ve Zootopia tarzı yapımlar gibi izlenilmeyi hak eden bu yapım, 3D stop motion tekniği ile bizlere hikayeyi anlatmakta.

Konusu: Kubo, sihirli güçleri ve aynı zamanda sol göz çalınmış olan genç bir adamdır. Antik Japonya'da harika bir yolculuğa çıkaran bir maymun ve böcek ile maceraya devam eden hikaye, genel olarak olumlu bir yorum da aldı.

2- Sing Street

Müzikal komedi sever misiniz? Cevabınız evet ise İrlanda yapımı bu Sing Street’i izlemeden g

eçmeyin.

Konusu: Bir kızı etkilemek için bir müzik grup kuran genç bir adamı anlatan yapım, elemanın yeni okulunda genç hanımla tanıştıktan sonra, grubuyla çektiği müzik videosunun modeline ihtiyacı olduğunu söyleyen elemanımız, kız ile ilişkisini devam ettirebilmek için gruba da devam etmek durumunda. Grubun başarıya ulaşması ve birkaç orijinal şarkı geliştirmesi nedeniyle bir romantizm ortamı da sunan yapımda tüm bunlar, aile içi zorlukların ve kaçınılmaz ilişki sorunlarının ortasında gerçekleşiyor.

1- Manchester By The Sea

Dünya genelinde Rouge One ile beraber vizyona girince gözlerden kaçan yapım, Casey Affleck ve Gretchen Mol’ün başrolüyle çekilmiş. Kısa süre önce babası ölen genç bir adamın çevresinde dönen kayıp ve acının hikayesini anlatan bu muhteşem film, hikaye, anlatım ve oyunculuk açısından gerçekten harika.

Bu sebeple filmin fazla detayına girmeden sizi izlemeye davet ediyorum.