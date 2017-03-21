2017 model otomobil almak istenler 100 Bin TL'ye kadar modelleri bu haberimizden görebilirler.

2017 yılı otomobil fiyatları Mart ayıyla açıklandı. Birçok yeni model ve yeni fiyatlandırma ile parasını biriktirip sıfır otomobil almak isteyen takpçilerimiz için biz de en popüler marka ve modellerin listesini çıkardık.

Listemizde 2017 yılı binek araçlar yer alırken, taban fiyatlarına göre model isimleri verilmiştir. Yani bazı modellerin 40-50 Bin TL başlangıç fiyatı varken, bazılarının 90 Bİn TL üstü başlangıç fiyatı olabiliyor. Ancak aşağıda gördüğünüz tüm model adlarını 100 Bin TL altı fiyatla bulabilirsiniz. Opsiyon ve motor seçeneği ise elbette size kalıyor.

İşte 2017 yılı sıfır otomobil modellerinden 100.000TL altı fiyata sahip olanlar;

Citroen

Fransız yaratıcı teknoloji ürünlerine sahip Citroen’den araç almak istiyorsanız sırasıyla C3, C4, C4 Cactus ve C Elysee modellerine göz atabilirsiniz. Sadece Picasso serisi araçlar satın alamıyorsunuz. DS serisi araç düşünürseniz, sadece DS 3 modeli alabilirsiniz.

Dacia

Türkiye’de uygun fiyatlı otomobiller satarak dikkat çeken Dacia tarafında tüm araçları 100 Bin TL altı olmasıyla dikkat çekiyor. Yani Duster, Sandero, Logan, Lodgy ve Dokker gibi tüm modellerden dilediğinizi alabilirsiniz.

FIAT

Türkiye’de en tutulan markalardan biri olan FIAT markalı araçlarda ise skalamız oldukça geniş. Son dönemde dikkat çeken Egea’nın sedan ve hatchbak olan tüm modellerini full opsiyon ile alabilir, dilerseniz 500 serisi’ne de göz atabilirsiniz. Bunun yanı sıra Punto, Linea, Panda, Fiorino ve Doblo’dan da dilediğinizi satın alabilirsiniz.

Ford

Yıllardır Türkiye’de popüler olan Ford tarafında Fiesta, Focus, B-MAX ve C-MAX modellerinden seçim yaparak satın alabilirsiniz.

Honda

Honda tarafına gelecek olursak burada ise Jazz, Civic, HR-V modellerini satın alabilirken Civic’in yeni Hatchback modelini de tam 100 Bin TL’ye alabilirsiniz.

Hyundai

“Yandey” gibi garip bir biçimde okunan Hyundai’den araç almak biraz daha rahat. Bu noktada i10, i20, i30, Accent Blue, Elantra, Tucson, H-100 gibi neredeyse tüm otomobillerinden seçim yapabilecekken, sadece Santa Fe satın alamıyorsunuz.

Mitsubishi

Japon şaheseri olan Mitsubishi tarafında da Lancer, Space Star, Attrage, ASX ve L200 gibi modellerinden seçim yaparak ihtiyacınıza göre uygun olanı alabilirsiniz.

Nissan

Nissan tarafına gelecek olursak bu noktada Micra, Juke, Pulsar’ın tüm opsiyonlarından dilediğinizi alabilirken, Qashqai, X-Trail ve Navara tarzı araç isterseniz biraz opsiyon kısmanız gerekebilir.

Opel

Alman gücünü tercih ediyorsanız Opel’in Corsa, Astra ve Mokka modellerini tercih edebilecekken Insignia için biraz daha bütçe gerekecek.

Peugeot

Fransız Peugeot’sunda ise 208, 301, 308, 2008, 3008 ve Partner Tepee gibi binek araçları alabilirken 508, 5008 ve GTI serisi araçları alamıyorsunuz.

Renault

Eğer sizde fransız tutkusu var ise Renault, tam size göre bir marka. Bu noktada Symbol, Clio, Megane, Captur ve Kadjar modellerine sahip olabileceğiniz bu markada sadece Talisman fiyatları fazlasıyla yüksek görünüyor.

SEAT

Bir diğer Fransız ürünü olan Seat tarafında ise en popüler iki modeli olan Ibiza ve Leon’un yanı sıra Toledo modeline de bir göz atabilirsiniz.

Toyota

Babanız Toyota gibi adam ise bu marka için Yaris, Auris, Corolla, C-HR, Verso, Hilux gibi modelleri tercih edebilirsiniz. Toyota’nın popüler Hybrid modellerinden isterseniz eğer bu noktada sadece Yaris Hybrid tercih edebilirsiniz.

Volkswagen

Eğer bir VW tutkunuz varsa mutlaka Golf ya da Polo tercih edeceğinizi düşünüyorum. Bu noktada Polo’nun tüm Polo modellerini 100k’ya kadar bulabilecekken, Golf’te en üst model yerine ortalama üzeri bir model alabilirsiniz. Ayrıca Beetle, Passat ve Jetta modelleri de 100 Bin TL’ye kadar bulunabilirken diğer modelleri maalesef alamıyorsunuz.



Ayrıca eğer Alfa Romeo, Audi, BMW, Mercedes ve Volvo gibi araçların en düşük serilerini almayı düşünüyorsanız bu noktada ya daha eski modellere ya da ikinci el piyasasına bakmanız gerekecek. Çünkü bu araçlar da maalesef 100 Bin TL’den 20 Bin TL civarında daha fazla fiyatla temel model satışına başlıyor.

Son olarak iyi bir 2017 model sıfır otomobil için artık 50.000TL’yi gözden çıkarmanız gerektiğini de özellikle belirmek gerekli.