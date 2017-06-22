2017'nin İlk Yarısında Tanıtılan En İyi Akıllı Telefonlar

2017 yılının ilk 6 ayında tanıtılan, hepsi de canavar gibi özelliklere sahip bu yıla damgasını vuran akıllı telefonları sizler için derledik.

Her yıl olduğu gibi 2017 yılının ilk yarısında da bu yılın en üstün teknolojilerine sahip telefonları hem Mobil Dünya Kongresi'nde hem de telefon üreticilerinin kendi düzenlediği etkinlikleriyle ortaya çıktı. Biz de 2017'nin ilk yarısını henüz yeni geride bırakırken sizler için bu yıl şu ana kadar tanıtılan en iyi akıllı telefonları derledik.

Samsung Galaxy S8

Şüphesiz tasarımsal olarak bu yılın en iyi telefonlarından biri olmaya aday Galaxy S8, birçok yenilikçi teknolojiyi kullanan ilk akıllı telefon olma özelliğini de taşıyor. Mevcut telefonlar içinde fiziksel olarak iris tarayıcı ile güvenlik sunan Galaxy S8 aynı zamanda 10nanometre işlemciyle piyasaya çıkan ilk telefon olarak da dikkat çekiyor. Ayrıca Bixby ve Samsung Pay gibi servisleri sayesinde kullanıcılarına özel bir telefon deneyimi vaaat eden Galaxy S8, bu yılın en iyilerinden biri hatta belki de yeni iPhone'u görene kadar en iyisi.

Galaxy S8 İnceleme:

Galaxy S8 Sağlamlık Testi:

LG G6

LG, yıllardır yaptığı hataları LG G6'da tekrarlamayarak tekrar kullanıcılar tarafından görülen marka algısını yükseltmeye çalışıyor. LG G6 da neredeyse çerçevesiz ekranı ve çift arka kamerasıyla dikkat çekerke nteknik özellik anlamında ne yazık ki rakiplerinin gerisinde kalıyor. Yine de LG G6, yılın en iyileri arasındaki yerini aldı.

LG G6 İnceleme:

LG G6 Sağlamlık Testi:

Xiaomi Mi 6

Şüphesiz yılın en iyi fiyat performans ürünlerinden biri olan Xiaomi Mi 6, tasarım anlamında özellikle seramik modeliyle dikkat çekerken güçlü teknik özellikleri ve çift arka kamerasıyla yeni nesil akıllı telefon deneyimini en iyi şekilde sunuyor.

Xiaomi Mi 6 İnceleme:

Sony Xperia XZ Premium

Sony'nin henüz yeni Türkiye pazarıyla tanıştırdığı Xperia XZ Premium, ülkemizde resmi yollardan Qualcomm'un canavar işlemcisi Snapdragon 835 ile satışa çıkan ilk telefon olma özelliğini taşıyor. Ekran kasa oranı nedeniyle zaman zaman eleştirilere maruz kalsa da XZ Premium, Sony'nin tasarım dilini beğenen kullanıcılar tarafından şu anda alınabilecek en iyi akıllı telefon.

HTC U11

Bizim de Webtekno olarak yeni incelememize konuk ettiğimiz HTC U11, Snapdragon 835 işlemcisinin yanı sıra yan taraflarından basınca duyarlı olmasını sağlayan Edge Sense özelliğiyle rakiplerine karşı farklılık yaratıyor. Yine ekran kasa oranıyla tasarım anlamında şikayetlerin hedefi olan HTC U11, kendi sınıfında başarılı bir telefon.

HTC U11 İnceleme:

Huawei P10

Huawei P10 da özellikle Huawei'nin pek de başarılı olamadığı modellerinden sonra P9 modeliyle iyi bir çıkış yapmasından gelen yeni amiral gemisi modeli olmasıyla birlikte önem taşıyor. Genel olarak üst seviyede konumlandırabileceğimiz telefonun teknik özellikleri geçtiğimiz yılın amiral gemileriyle bu yılın amiral gemileri arasında kalırken özellikle kamera deneyimi, Huawei P10'u bir hayli cazip kılıyor.

OnePlus 5

Bu yılın ilk yarısının son bombalarından biri olan OnePlus 5, Snapdragon 835 işlemcisi ve opsiyonel olarak 6GB RAM ya da 8GB RAM seçeneğiyle donanım açısından bu yılın en güçlü telefonları arasında. Çift kamerasıyla da başarılı bir kamera deneyimi sunan OnePlus 5, tasarımıyla her ne kadar iPhone 7'yi andırsa da uygun fiyatına rağmen sunduğu özelliklerle beğenileri topluyor.