2017’nin En Tuhaf Moda Trendleri

Sizler için bu yılın en saçma moda trendlerini seçtik.

2017 yılı tuhaf moda trendlerinin de altın yılıydı. Bu nedenle modacılar, pistlerde absürt tasarımlarını sergileyecek cesarete sahip oldular. Moda podyumlarında hem cesur hemde riskli tasarımlar sergilendi ve modanın da gelişmek için bu tasarımlara ihtiyacı var ancak bu kadarı modayı ilerimi yoksa gerimi götürür bilemiyorum.

Açıkçası, Rihanna veya Beyoncé'nin bunlardan herhangi biriyle birlikte, kırmızı halıya çıkıp çıkmayacaklarını bilmiyoruz. Lafı fazla uzatmadan sizleri bu yılın tuhaf moda trendleri ile baş başa bırakalım.

Kuru temizleme elbisesi

Araba paspasından etek

İKEA poşetinden çanta

Çifte kot

Zıbın üstüne kot pantolon artığı

Ağsız kot pantolon

Çamur desenli kot pantolon

Alt tarafı çıkarılabilir kot

Hasır şapkadan elbise

Parçalanmış spor ayakkabı

Romphim

Yorgan elbise