2017’nin En Tuhaf Moda Trendleri

2017 yılı tuhaf moda trendlerinin de altın yılıydı. Bu nedenle modacılar, pistlerde absürt tasarımlarını sergileyecek cesarete sahip oldular. Moda podyumlarında hem cesur hemde riskli tasarımlar sergilendi ve modanın da gelişmek için bu tasarımlara ihtiyacı var ancak bu kadarı modayı ilerimi yoksa gerimi götürür bilemiyorum.
Açıkçası, Rihanna veya Beyoncé'nin bunlardan herhangi biriyle birlikte, kırmızı halıya çıkıp çıkmayacaklarını bilmiyoruz. Lafı fazla uzatmadan sizleri bu yılın tuhaf moda trendleri ile baş başa bırakalım.
Kuru temizleme elbisesi
Araba paspasından etek
İKEA poşetinden çanta
Çifte kot
Zıbın üstüne kot pantolon artığı
Ağsız kot pantolon
Çamur desenli kot pantolon
Alt tarafı çıkarılabilir kot
Hasır şapkadan elbise
Parçalanmış spor ayakkabı
Romphim
Yorgan elbise