2017 Yılı Dünya’nın Kaydedilen En Sıcak Yıllarından Biriydi

Farklı kurumların yaptıkları ölçümler arasında kısmi farklılıklar olmakla birlikte, hepsi de 2017 yılının bugüne değin kaydedilen en yüksek 3 yıl arasında olduğunu gösteriyor.

2017 yılının Dünya’nın kaydedilen en sıcak yıllarından biri olduğu, sanayi devriminin gerçekleşmesinden bu yana görülen, etkileyici ve sürekli hız kazanan bir yükseliş olduğu hususu, üzerinde ittifak edilen bir görüşü yansıtıyor.

Dünya’nın termostatını izleyen Ulusal Okyanus ve Atmosfer Yönetimi, NASA, İngiliz Met Ofisi ve diğer gruplara göre 2017 yılı El Nino olayının gerçekleşmediği en sıcak yıl olarak kabul ediliyor. El Nino tipi bir olay, okyanus kabarmalarına ve hava sıcaklıklarında artışa neden olabildiği gibi, 2016 yılının en sıcak yıllardan biri olarak anılmasının da sebepleri arasında sayılıyor.

Her bir grubun belirttiği nihai rakamlar kısmen birbirinden farklı olmakla birlikte bunun nedeni, hızla ısınan Arktik bölge gibi verice fakir alanlarda yapılan sıcaklık ölçümlerinden kaynaklanıyor.

Örneğin Arktik (kutup bölgeleri) çapta sıcaklıklar üzerinde hesaplamalar yapan NASA, 2017 yılının kaydedilen en sıcak yılı olduğu sonucuna ulaşmışken, Arktik bölgelerin büyük bölümünü hesaplamaları dışında tutan NOAA, 2017 yılını en sıcak üçüncü yıl olarak kaydetmiş.

Öyle ya da böyle 2017 yılının en sıcak üç yıl arasında yer aldığı, 2000 yılından beri gerçekleşen en yüksek 17 sıcaklığın, bugüne kadar kaydedilen 18 sıcaklık arasında yer aldığı kesinlik kazanmış durumda.

NOAA’ya göre 2017 yılında karasal ve okyanus yüzeylerindeki global çapta ortalama sıcaklık 0.84 santigrat derece olarak gerçekleşmiş. Bu oran, 20. Yüzyılın ortalamasının üzerinde bir oran. Bu yönüyle kurumun veri tabanında kaydedilen 2016 ve 2015 yıllarından sonraki en yüksek sıcaklığa sahip yıl olma özelliği taşıyor.