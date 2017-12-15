2017 Yılında Global İnternet Hızının %30 Arttığı Açıklandı!

Ookla, son 12 ayın Speedtest verilerini kullanarak bir yıl içinde global ve bölgesel internet hızlarının nasıl bir gelişim gösterdiğini açıkladı. Türkiye mobil internet konusunda ortalamanın çok üzerinde bulunurken sabit geniş bant ağında sınıfta kaldı.

Hem iş dünyasının hem de sosyal hayatın giderek daha hızlı ve küresel bir hal alması ile internet hızları daha büyük önem kazanmaya başladı. Geçtiğimiz Ağustos ayında dünyanın herhangi bir bölgesindeki internet hızının objektif bir şekilde görülmesi için Speedtest Global Index hizmetini başlatan Ookla, Kasım 2016-Kasım 2017 tarihleri arasındaki Speedtest verilerine dayanarak son 12 ay içinde global çapta internet hızının ne kadar değiştiğini ortaya koydu.

İnternet hızlarını karşılaştırmak için Speedtest Global Index’e aylık olarak eklenen veriler kullanıldı. Bir ülkenin herhangi bir kategoride sıralamaya girmesi için birbirinden farklı mobil kullanıcılardan en az 670 ve sabit geniş bant kullanıcılarından ise 3333 Speedtest arama sonucuna sahip olması gereklidir. Küresel hız verileri, tüm dünyadan alınan örneklemin ağırlıklı ortalamasını göstermektedir.

Ortalama 20.28 Mbps hızı bulunan mobil internette son 12 ay içerisinde indirme hızı 30.1%, yükleme hızı ise 38.9% artış gösterdi. Ortalama 40.11 Mbps hıza sahip olan sabit geniş bant ağında ise son bir yılda indirme hızı 31.6%, yükleme hızı 25.9% artış gösterdi.

Mobil İndirme Hızında En Fazla Gelişme Gösteren Ülke ve Bölgeler

Laoslu mobil internet kullanıcıları için son 12 ayın iyi geçtiğini söyleyebiliriz. Laos’ta mobil internet indirme hızı geçtiğimiz yıla göre % 249.5 artık gösterdi. Mobil internet hızında en fazla artış gerçekleşen ülkeleri aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz.

Sabit Geniş Bant Hızında En Fazla Gelişme Gösteren Ülke ve Bölgeler

Afrika kıyılarında Fransa’ya bağlı bir bölge olan Reunion Adası, Kasım 2016 tarihinden bu yana sabit geniş bant hızında önemli bir yol katetti. İndirme hızını %141.5 arttırmayı başaran bölge listede zirveyi almayı başardı. Sabit geniş bant internet hızında en fazla artış gerçekleşen ülkeleri aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz.

Mobil İndirme Hızında En Az Gelişme Gösteren Ülke ve Bölgeler

Ne yazık ki son 12 ay tüm ülke ve bölgeler için iyi geçmedi. Maria kasırgası tarafından mobil altyapısı büyük oranda tahrip edilen Porto Riko, mobil internet indirme hızında %39.8’lik bir düşüş yaşadı. Mobil internet hızında en az artış gerçekleşen ülkeleri aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz.

Sabit Geniş Bant Hızında En Az Gelişme Gösteren Ülke ve Bölgeler

Cezayir için de son bir yılın çok iyi geçtiği söylenemez. Ülkede sabit geniş bant internet hızı geçtiğimiz yılın Kasım ayına göre % 23,9 düşüş gösterdi. Sabit geniş bant internet hızında en az artış gerçekleşen ülkeleri aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz.

Dünyanın En Kalabalık Ülkelerindeki Mobil İnternet Hızı Nasıl Gelişme Gösterdi?

Dünya nüfusunun %57’sini oluşturan en kalabalık 10 ülkeye baktığımızda mobil internet hızlarının genel olarak artış gösterdiğini söyleyebiliriz. Mobil internet hızında en büyük artış ise %56.2 ile Pakistan’da gerçekleşti. Dünyanın en kalabalık ülkelerindeki mobil internet hızlarının nasıl bir gelişme gösterdiğini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

Dünyanın En Kalabalık Ülkelerindeki Sabit Geniş Bant İnternet Hızı Nasıl Gelişme Gösterdi?

Dünyanın en kalabalık ülkelerindeki sabit geniş bant geliştirmelerine baktığımızda ise en fazla artışın Hindistan’da gerçekleştiğini görüyoruz. Son 12 aylık periyotta Hindistan, sabit geniş bant internet hızını % 76.9 arttırmayı başardı. Dünyanın en kalabalık ülkelerindeki sabit geniş bant internet hızlarının nasıl bir gelişme gösterdiğini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

Peki Türkiye Ne Durumda?

Türkiye, mobil internet indirme hızında 31.2 Mbps ile dünya ortalamasının yaklaşık %50 üzerinde bulunuyor ve dünya genelinde 32. sırayı alıyor. Ne yazık ki sabit geniş bant internet hızlarına baktığımızda aynı şeyleri söylemek mümkün olmuyor. 16.3 Mbps sabit geniş bant indirme hızı ortalamasına sahip Türkiye, bu alanda dünya ortalamasının yarı hızına dahi ulaşamıyor. Hal böyle olunca da listenin oldukça altında kalıyor ve 84. sırayı ancak alabiliyor.