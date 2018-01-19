2018 Ehliyet-Direksiyon Sınavları Hakkında Bilgiler

Bu yazımızda sizin için 2018 yılında yapılacak Ehliyet Sınavı tarihlerini, Direksiyon sınavları hakkında bilinmesi gerekenleri ve ehliyetin alınmasına ilişkin değişen yönetmeliklerle neler yapılması gerektiğini derledik.

Ehliyet sahibi olmak ve araba kullanabilmek, günümüzde oldukça önemli bir ihtiyaç. Bu anlamda her yıl ehliyet alma yönetmeliği ve ehliyet sınavlarının tarihleri küçük değişikliklere uğrayabiliyor. Biz de sizin için 2018'de olacak ehliyet sınavlarının tarihlerini ve genel ehliyet ve direksiyon sınavları hakkındaki bilgileri derledik. Öncelikle 2018'de tüm ehliyet almak isteyen takipçilerimize başarılar diliyor ve yazımıza başlıyoruz.

2018'de yapılacak Ehliyet Sınavı ve Direksiyon Sınavı Tarihleri

Önce bu yıl yapılacak ehliyet ve direksiyon sınavlarından başlayalım. Bu yıl 2016'da da giren yönetmelikle tam 5 kez ehliyet sınavı yapılacak. Yani 2018 yılı içerisinde ehliyet almak istiyorsanız, bu tarihlerden öncesine denk gelecek şekilde ehliyet ve direksiyon kurslarına girmeniz gerekiyor. Ayrıca kısaca belirtmek gerekirse, bu yıl devreye giren küçük bir düzenlemeyle normalde saat 11.00'da yapılan ehliyet sınavları artık 14.00'da yapılacak.

Bu tarihler ise kısaca şöyle:

11 Şubat 2018 Ehliyet Sınavı (Cumartesi saat 14:00'da) 20 Mayıs 2018 Ehliyet Sınavı (Cumartesi saat 14:00'da) 29 Temmuz 2018 Ehliyet Sınavı (Cumartesi saat 14:00'da) 07 Ekim 2018 Ehliyet Sınavı (Cumartesi saat 14:00'da) 23 Aralık 2018 Ehliyet Sınavı (Cumartesi saat 14:00'da)

Direksiyon sınavları için genelde ise tam bir tarih açıklanmıyor. Ancak genelde direksiyon sınavları ehliyet sınavları açıklandıktan 2 ila 5 hafta arasında bir süre içerisinde gerçekleştiriliyor. Bu tarihleri de en net, ehliyet sınavı ve direksiyon sınavı için gittiğiniz kurslar biliyor. Bu anlamda zaten bir kursa gidiyorsanız, tarihi kurslar planlayacağı için fazla endişelenmeniz gerekmiyor.

Direksiyon Sınavı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Eğer bir ehliyet kursuna gidiyorsanız, bu kısmı da gittiğiniz kurs genelde detaylı bir şekilde açıklıyor. Zaten eğer direksiyon sınavına girmeye hak kazandıysanız, direksiyon sınavı giriş belgesini, sınavdan bir gün önce kursunuzdan alabiliyorsunuz. Ancak ben önceden neler olacağını bilmek istiyorum derseniz, bu konuda da araştırmalarımızı yaptık.

Son yönetmeliğe göre direksiyon sınavı, eğitmen ve gözetmen eşliğinde aracın uygulamalı olarak kullanılmasını takip eden bir sınav. 2016 yılına kadar süresi 30 dakika olan direksiyon sınavı, 1 Ocak 2016 tarihinden bu yana 35 dakika sürüyor. Eklenen 5 dakikalık sürede, aracın iç donanım ve motor aksamları ile ilgili sorular yöneltiliyor. 5 soruyu cevaplamayan sürücü adayları, sınavda başarısız sayılıyor. Sürenin uzatılmasının bir sebebi de sürücünün heyecanını yenmesine yardımcı olmak.

Bir direksiyon sınavında sürücü adayının öncelikle yapması gerekenler ise sırasıyla şöyle:

Aynaları ve koltuğu ayarlamak, emniyet kemerini takmak

Debriyaja basarak boşa almak ve kontağı çevirerek aracın çalışmasını sağlamak

Frene basarak el frenini indirmek

Gidilecek yöne doğru sinyal vermek

Debriyaja basarak aracı 1. vitese almak ve yola çıkmak

Kalkıştan sonra ise direksiyon sınavı sırasında size şu uygulamaları doğru yapmanız üzerinden puan verilecek:

Direksiyon tutuşu “saat 9.15” olarak tabir edilen konumda olmalıdır.

2 duba arasına geri geri park edebilmek, dubalara çarpmamak gerekir.

Şerit ihlali yapmadan 25 metre çizgilere paralel geri geri gidilebilmelidir.

Durma ve duraklamalarda ani fren yapılmamalıdır.

Takip mesafesi korunmalıdır.

Dönüşlerde ayna kontrolü yapılmalı ve sinyal verilmelidir.

Geçiş üstünlüğü ve trafik ışıklarına dikkat edilmelidir.

Yol kenarındaki trafik işaretlerine uyulmalıdır.

Yokuştan inerken vites boşta olmamalıdır.

Direksiyon sınavında 4. ve 5. viteslere çıkılmamalıdır.

Sınav tamamlandığında araçtan inmeden önce vites boşa alınmalı, el freni çekilmeli, sol aynadan kontrol yapılarak araçtan inilmelidir.

Yeni Ehliyet Uygulaması Nedir? Detayları Nelerdir?

Peki yeni ehliyet uygulamasıyla birlikte neler değişti? 1 Ocak 2016 tarihi ile başlayan yeni ehliyet uygulaması, ehliyetlere Avrupa standardı getirdi. Bu sayede yurt dışında yaşananların ehliyetinin ülkeye uyumluluk sorunu da ortadan kalkmış oldu. İlk 2 yıl sistemde aday sürücü olarak kayıtlı olan yeni ehliyet sahiplerinin aday sürücülüğü, süre sonunda kendiliğinden kalkıyor ve bunun için ek bir ücrete ya da belge değişikliğine gerek olmuyor. Ayrıca yeni ehliyet uygulamasına göre, otomatik araç kullanan sürücülerin uygulama sınavları otomatik vitesli araçla yapılıyor ancak sürücü aynı ehliyetle vitesli araç kullanamıyor.

Toplumda en çok merak edilen konulardan biri de sınıf yükseltmek ya da başka bir sınıftan ehliyet almak isteyen kişilerin sistemde “stajyer sürücü” olarak kaydedilip, kaydedilmeyeceği. Yeni düzenleme, bu istekle başvuran sürücüleri kapsamıyor. İlk kez ehliyet alanlar ve herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilip yeniden sürücü belgesi almak isteyenler, stajyer sürücü olarak kabul ediliyor. Ayrıca yine önemle belirtelim, yeni ehliyetinizle yola çıktığınızda zorunlu trafik sigortanızın yapılmış olması gerekiyor.

Peki Stajyer Ehliyet Uygulaması Nedir?

2016 yılından itibaren sürücü kurslarına başvuru yapan adayların hepsi stajyer sürücü (aday sürücü) olarak kabul ediliyor. Bilinçli sürücülerin yetişmesi ve trafik kurallarına daha fazla hassasiyet gösterilmesi amacıyla 1 Ocak 2016 tarihinde başlayan stajyer ehliyet uygulamasında aday sürücü, 2 yıl boyunca sistemde “stajyer” olarak kayıtlı oluyor. Bu süre içinde 75 ceza puanına ulaşan sürücünün ehliyetine el koyulup psikoteknik test ile psikolojik durumu tespit ediliyor. Testten alınan belge ile tekrar bir sürücü kurusuna başvuru yaparak ehliyet alınabiliyor olsa da ceza puanları getiren durumlar ise şöyle;

10 ceza puanı almanıza sebep olacak trafik davranışları:

Trafikte telefonla konuşmak

Hız sınırını aşmak

Muayenesiz araç kullanmak

15 ceza puanı almanıza sebep olacak trafik davranışları:

Emniyet kemerini bağlamamak

20 ceza puanı almanıza sebep olacak trafik davranışları:

Park yasağına uymamak

Geçiş üstünlüğü olan yayalara yol vermemek

Şerit izleme kurallarına uymamak

Kırmızı ışıkta geçmek

Bu ceza puanı sınırı dışında stajyer ehliyet sahibi sürücülerin trafikte üst üste yaptıkları hatalar sonucunda sürücü belgelerine el konabiliyor. 2 yıl boyunca; hız limitini 3 defa aşmak, yaya ve bisiklet kullananların geçiş hakkını 3 defa ihlal etmek, 3 kez trafik ışıklarına uymamak, okul geçitlerinde öğrenci geçişlerini ihlal etmek, emniyet kemerini 3 kez takmamak, 0,20 promil alkollü yakalanmak ve ölümle sonuçlanan trafik kazasında kusurlu olmak aday sürücünün ehliyetinin iptal edilmesi için yeterli oluyor.