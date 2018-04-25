Ticari Araç Fuarı’nda sahne alan Ford, spor otomobil şıklığı ile ticari araç kullanışlılığını birleştiren yeni Ford Fiesta Van'ı tanıttı. Üç farklı motor seçeneğine sahip aracın fiyatı henüz açıklanmadı.

Amerikan otomotiv devi Ford, İngiltere’nin Birmingham kentinde düzenlenen Ticari Araç Fuarı’nda yeni 2018 Ford Fiesta Van’ı görücüye çıkardı. Fiesta hatchback modeli üzerine tasarlanan araç, daha fazla yük taşıyabilmek için arka koltuklardan feragat etmiş durumda.

Yeni Ford Fiesta Van, güçlendirilmiş arka süspansiyonları sayesinde 500 kilogram gibi etkileyici bir yük taşıma kapasitesine sahip. Zira kendisinden çok daha büyük bir ticari araç olan Transit Courier, 660 kilogram yük taşıyabiliyor.

2018 Ford Fiesta Van her ne kadar bir ticari araç olsa da, ST-Line tasarım çizgisi hem aracın görünümüne hem de konforuna çok daha spor bir hava katıyor. Modern iç tasarıma ek olarak bulunan iki adet spor koltuk, sürücüye adeta spor arabası konforu sunmakta.

Standart Fiesta modelinde olduğu gibi teknolojik olarak da donanmış olan yeni Ford Fiesta Van, 8 inçlik ekranında bulunan Sync 3 bilgi eğlence sistemine ek olarak Apple CarPlay ve Android Auto desteği ile önceki nesil vanlara göre teknolojik olarak çok daha güçlü.

84 beygir güç üreten 1.1 litrelik benzinli standart ve 123 beygir güç üreten 1.0 turboşarjlı Ecoboost olmak üzere iki farklı benzinli motor seçeneği bulunan 2018 Ford Fiesta Van’ın bir de 84 ve 118 beygir güç üreten 1.5 litrelik TDCi motor seçeneği bulunuyor.

Ford, yeni Fiesta Van’ın fiyatı hakkında resmi bir açıklama gerçekleştirmese de önceki nesile göre büyük bir fiyat artışı beklenmiyor. Bir önceki nesil Fiesta Van’ı 11,505 Sterlin (65.400 TL) başlangıç fiyatına sahipti.