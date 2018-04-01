2018'in En Başarılı 10 PS4 Oyunu

PS4 için oyun seçmek, büyük oranda fiyatların etkisi ile oldukça zor. Bu sebeple de genel olarak şansımızı, çok sevilen ve iyi eleştiriler alan oyunlardan yana kullanıyoruz.

PS4 ve PS4 Pro için onlarca başarılı oyun var. Ancak fiyatlara şöyle bir göz gezdirdiğimizde, oyun konusunda çok seçici olmamız gerektiğini fark ediyoruz çünkü iyi bir oyunun fiyatı eğer şanslı değilseniz ve bir kampanyaya denk gelmediyseniz ortalama olarak 200 TL civarında. İşte bu yüzden, PS4 için ilk tercih olabilecek ve hemen herkesten tam not almış bazı oyunları sizin için derledik.

Far Cry 5

Hikayesi, grafikleri ve oyun içi dinamikleri ile büyük beğeni toplayan Far Cry 5, PS4'de deneyimlemek için son derece başarılı bir oyun. Çıkalı henüz bir ay olsa da sevilen serinin son oyunu, özellikle etkileyici görselleri sayesinde bir hayli alkış almıştı. Oyunun fiyatı ne yazık ki biraz üzücü ancak artık ortalama oyun fiyatlarının bu olduğunu kabul ettiyseniz, 269 TL ödeyerek oyuna sahip olabilirsiniz.

Horizon Zero Dawn

Çıktığı günden beri oynayan herkesi büyüleyen Horizon Zero Dawn, aslında 2017 senesinin oyunu ancak PS4 sahibi olup da hala oynamayanlar var ise, bunu bir hatırlatma olarak görebilirler. Sunduğu geniş dünya, etkileyici grafikler ve şahane hikayesi ile Horizon Zero Dawn, uzunca süre daha sevilerek oynanacağa benziyor. Oyunun fiyatı ise biraz daha makul. 119 TL ödeyerek, oyunu oynamaya başlayabilirsiniz.

Monster Hunter: World

Hayatta kalmak için yırtıcı hayvanlarla ve türlü yaratıklarla mücadele etmeniz gereken yeni bir dünyada geçen oyun, 2018'in en çok ses getiren oyunlarından biri oldu. Devasa haritası ve keyifli oynanışı ile, eğer yeni dünyaları keşfe çıkmayı ve aksiyonu aynı anda yaşamayı seviyorsanız, Monster Hunter: World, seveceğiniz oyunlardan biri olabilir. Oyunun fiyatı ise şu an 179 TL.

The Witcher 3

Efsane serinin son oyunu, çözülmesi gereken sırlarla vee gizemlerle dolu bir dünyada geçen etkileyici bir yolculuk oyunu. Aksiyonun bir an bile düşmediği bu oyun şu an PlayStation Store'da indirimde ve fiyatı 49 lira. Eğer aksiyon dolu 'open world' oyunları seviyorsanız, indirimli fiyatı değerlendirmelisiniz.

Resident Evil VII: Biohazard

Oyun dünyasının en başarılı korku temalı oyunlarından biri olan Resident Evil'ın son oyunu, sunduğu korku dolu atmosferi ve etkileyici grafikleri ile son derece beğenilmişti. Çıkışının üzerinden bir sene geçse de, henüz oynamadıysanız denemeniz gereken oyunlardan. Oyun aynı zamanda VR içeriklere de sahip ve fiyatı da 89 TL.

Yakuza Zero

Eğer sokak dövüşlerini, Japon kültürünü seviyorsanız Yakuza Zero tam sizlik bir oyun. Suç örgütleri, dövüşler ve asla dinmeyen bir aksiyon ile Yakuzo Zero, oynayan herkesi bir noktada yakalamayı başaran keyifli ve eğlenceli bir oyun. Oyunun fiyatı ise 178 TL.

What Remains of Edith Finch

Listenin belki de en sıra dışı oyunu olan What Remains of Edith Finch, çıktığı günden itibaren bazı eleştirilere maruz kalsa da, hikaye anlatıcılığı ve başarılı çizimleri ile son derece keyifli bir oyun. Eğer sizin için oyunlarda hikaye, aksiyondan önemli ise fiyatı da uygun olan bu oyuna bir göz atabilirsiniz. Oyunun fiyatı 59,99 TL.

Injustice 2

Hemen herkesin sevdiği ve keyif aldığı dövüş oyunu Injustice'nin ikinci oyunu, mekanları ve eklenen karakterleri ile büyük beğeni toplamıştı. İlk çıktığında fiyatı ile biraz üzse de şu an biraz daha makul görünen bir ücret karşılığında oyunu oynayabilmeniz mümkün. Eğer dövüş oyunlarını ve DC karakterlerini seviyorsanız, 119 TL karşılığında oyuna sahip olabilirsiniz.

Fallout 4

Eğer RPG oynamayı seviyorsanız, Fallout kesinlikle oynamanız gereken bir oyun. Sunduğu zengin RPG sistemi, oyun içi dinamikleri ve kurgusu ile son derece başarılı bulunan bu oyunu 89 TL karşılığında oynamaya başlayabilirsiniz.

NieR: Automata

Fütüristik bir dünyada, gezegeninizi dünya dışı istilacılardan korumak için savaştığınız bu aksiyon dolu RPG, karakter tasarımları, başarılı çizimleri ve yarattığı dünya ile son derece dikkat çekici bir oyun. Şu an PS Store'da büyük bir indirimde olan oyunu 224 TL yerine 104 TL ödeyerek oynamaya başlayabilirsiniz.