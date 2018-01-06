Samsung'un yeni gözdesi Galaxy X serisi için basınca duyarlı ekranında, iPhone'un 2015 yılından beri kullandığı ekran teknolojisini kullanacağı yönünde söylentiler var.

Bu yıl Samsung'un Galaxy S9 ve Galaxy Note 9'un yanı sıra, birinci nesil Galaxy X akıllı telefonunu çıkartması bekleniyor. Galaxy X, Samsung'un ilk katlanabilir akıllı telefonu olarak piyasaya sunulacak.

Samsung, bu yıl alışılmışın dışında bir telefon çıkartarak, yılın en heyecan verici tasarımına sahip telefonu Galaxy X'i bizlere sunacak. Galaxy Note 9 ve Galaxy S9 telefonlar klasik görünümlerine devam ederken, Galaxy X yeniliğe düşkün olan müşterileri memnun edecek gibi gözüküyor. Galaxy X'in katlanabilir ekran özelliği sayesinde akıllı telefonlarımızda tablet deneyimi yaşayabileceğiz.

Samsung, Apple kullanıcılarında uzun süredir bulunan bir görüntüleme özelliğini kullanacak gibi duruyor. 3D basınca duyarlı ekranları Apple, 2015 yılında iPhone 6 ile piyasaya sürdü ve bu özellik serinin diğer akıllı telefonu olan iPhone 7, iPhone 8, ve iPhone X'te kullanıldı.

Hareketin basıncını belirleyerek, esnek bir ekranında normal akıllı telefonlarımızdaki gibi uygun bir jest tetiklemesine olanak tanımasını sağlayan bu teknoloji, Hollandalı bir blog olan MobielKopen tarafından keşfedilmiştir.

Bu teknolojiyi MobielKopen Samsung'a kullanması için teklif etmişti. Samsung'un Galaxy X serisinde ve sonraki devam serilerinde bu teknolojiyi kullanması bekleniyor.