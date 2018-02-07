Olimpiyatlara Katılmak İçin İnternetten Para Toplayan Sporcu

Güney Kore'de gerçekleşecek olan 2018 Kış Olimpiyatları Pyeongchang'de Perşembe günü başlayacak. Sabrina Wanjiku Simader, Kenya'yı tek başına temsil edecek.

19 yaşındaki Kenyalı Simader, Kenya'dan Avusturya'ya göç ettikten sonra kar'ı görüyor ve çok etkileniyor. Simader'in kar'a olan ilgisi, olimpiyatlardaki başarısına bakılmaksızın onu tarih kitaplarına sokmaya yetti. 19 yaşındaki genç sporcu Kenya'nın Alp disiplini alanındaki ilk sporcusu olma özelliğini taşıyor.

Simader'in Güney Kore Pyeongchang'daki 2018 Oyunlarına yaptığı yolculuk, henüz üç yaşındayken başladı. Üvey babası Josef bir teleferik işletmecisiydi ve Simader'i dağ yamaçlarına çıkarıyordu. Josef, üvey kızının eğitmenliğini yaptı ve ona öğretebileceği her şeyi öğretti. Avusturya'da kayak yapan tek siyahi olarak dikkatleri hep üzerine çeken Simader, şimdi dünya genelinde konuşulan bir sporcu oldu.

Simader yaptığı açıklamalarda diğer kayakçılardan daha hızlı ve daha başarılı olduğu için herkesin kendisinden etkilendiğini ifade ediyor. Ancak Simader, Kış Olimpiyatları’na katılmak için Kenya Ulusal Olimpiyat Komitesi'nden kaynak bulmakda zorlandı. Bunu, sporun maliyeti bağlamında farkındalık eksiği olduğuna bağlayan Simader, gözünü kendisini destekleyeceğini umduğu insanlara çevirdi. Genç sporcu "Sana inanıyorum" adlı web sitesinde "Leopar elbiseli kayak yarışı" başlıklı bir kampanya başlattı.

Rüyalarına yaklaşmakta olduğunu belirten Simader, bu rüyayı, "Şubat 2018'de Güney Kore'nin PyeongChang kentindeki Olimpiyat Kış Oyunları'na katılmak!" sözleriyle tanımladı. Kenya Olimpiyat Komitesi'nin yeterli parasının olmadığını belirten genç sporcu, insanlardan destek istediğini belirtti. Simader, paranın nereye gideceğini ayrıntılandırarak, yapması gereken şeyin maliyetlerini yazdı. Simader'in 2018 Kış Olimpiyatları için 11.100 Euro paraya ihtiyacı vardı. Şimdi Simader ihtiyacı olan paradan 300 Euro daha fazla fon toplamış durumda. Kampanya detaylarına buradan bakabilirsiniz.