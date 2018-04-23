2018 Yılında iOS İçin Çıkmış En İyi 5 Ücretsiz Oyun

iOS işletim sistemi üzerinden oynayabileceğiniz bu yılın en iyi 5 oyununu sizler için derledik.

Telefondan oyun oynamak her geçen yıl bir adım daha ileriye taşınıyor. Artık neredeyse bilgisayar ve konsol kalitesindeki oyunları akıllı telefonlardan oynamak mümkün. Sizler için telefon başında uzun saatler geçirmenizi sağlayacak oyunları seçtik.

Battle Royale oyun türü hala popülaritesinin zirvesinde olduğundan birçok oyuncu Fortnite’a büyük zaman harcıyor. Bilmeyenler için kısa bir açıklama yapmak gerekirse, savaş alanına atlayan 100 oyuncu çeşitli araç gereçlerle kendilerine savunma yerleri tasarlayarak hayatta kalan son kişi olmaya çalışıyor. Oynaması ücretsiz olan oyunu buradan indirebilirsiniz.

Playerunknown's Battlegrounds ekibi çok zaman kaybetmeden Tencent önderliğinde mobil platforma da girerek en büyük rakibi Fortnite ile yarışına devam ediyor. PUBG, Fortnite ile kıyaslandığında biraz daha basit bir oyun, çünkü bina yapmak gibi mekanikleri bulunmuyor. Ancak bazı kişilere göre silahını eline alıp fazla birşeyle uğraşmadan savaşmak çok daha zevkli oluyor. Oynaması ücretsiz olan oyunu buradan indirebilirsiniz.

Bir zamanların efsane oyunu Sims mobil cihazla uygun bir şekilde yeniden tasarlandı. Bilgisayar oyunuyla kıyaslandığında tek eksiği bina tercihlerinin daha az olması ancak bunun dışında PC’de aldığınız zevkin aynısını iOS cihazlarınızdan oynayarak da alabilirsiniz. Buradaki linke tıklayarak Sims Mobile’ı indirebilirsiniz.

Gameloft'un geliştirdiği RPG oyunu Iron Blade sizleri uçsuz bucaksız bir fantezi dünyasına davet ediyor. Bilgisayar platformunda bulunan RPG oyunları çok daha kapsamlı olsa da, mobil için en iyi RPG oyununun Iron Blade olduğunu söyleyebilirim. Telefondan eşyalarını geliştirip farklı diyarlarda maceralara atılmak zevkli bir deneyim olabilir. Eğer ücretsiz olan oyunu denemek istiyorsanız buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Sevilen South Park dizisinin ilk resmi oyunu olan South Park: Phone Destroyer, gerçek zamanlı strateji ve koleksiyoncu kart oyunu olma özelliğini gösteriyor. South Park dizinden gelen karakterlerle zaman zaman gülümseten oyun, yalnızca kendine ait birçok oyun mekaniklerine sahip. Ancak kısaca bahsetmek gerekirse temelde kartlarınızdan yararlanarak rakibinizi öldürmeye çalışıyorsunuz. Biraz gülmek ve düşünmek isteyen kişiler buraya tıklayarak South Park: Phone Destroyer oyununu indirebilirler.