  • 2030'da Dünyanın En Güçlü Ekonomisine Sahip Olacak Ülkeler

2030'da Dünyanın En Güçlü Ekonomisine Sahip Olacak Ülkeler Açıklandı! Türkiye Kaçıncı Sırada?
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2030 yılına dair tahminlerde bulunduğu bir rapor yayınlayan PriceWaterhouseCoopers, bu yılda dünyanın en güçlü ekonomisine sahip ilk 20 ülkenin hangileri olacağını açıkladı.

PricewaterhouseCoopers, 157 ülkede ve 756 bölgede ağ kuran, profesyonel danışmanlık hizmetleri sunan bir şirkettir. Türkiye ayağı da bulunan şirket, 2030 yılına dair dikkat çeken bir raporun sonuçlarını açıkladı.

Rapora göre Çin, 38 trilyon dolar ile dünyanın en büyük ve de güçlü ülkesi konumunda bulunacak. Onu yaklaşık 15 trilyon dolar daha düşük ekonomisiyle ABD takip edecek. Yine dünyanın yükselen güçleri arasında bulunan Hindistan da ABD’nin hemen arkasında yer alacak.
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Türkiye ise sıralamanın 12. basamağında yer alıyor. Danışmanlık şirketine göre Türkiye, 2,999 trilyon dolar ile İtalya, İspanya, Kanada gibi önemli ülkeleri geride bırakacak bir ekonomi gücüne sahip olacak. 

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