Samsung Galaxy S8 Lite'ın Tanıtım Görselleri Sızdırıldı!

Orta segmente yepyeni bir soluk getirmesi beklenen Samsung Galaxy S8 Lite'ın 21 Mayıs'ta Samsung tarafından resmi olarak duyurulması bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde donanım özellikleri basına sızdırılan ve düşündüğümüzden daha sağlam özelliklerle geleceğini gördüğümüz Samsung S8 Lite'ın 21 Mayıs'ta resmi olarak duyurulması bekleniyor. S8 Lite'a dair basın lansmanına dair görseller de geldi.

Samsung Galaxy S8 Lite

5.8 inç Full HD (2220 X 1080 piksel) Infinity ekran

Octa Core Snapdragon 660 14nm yonga seti (Quad 2.2GHz Kryo 260 Quad 1.8GHz Kryo 260)

4GB LPDDR4X RAM, 64GB dahili depolama (microSD ile 256GB’a kadar genişletme imkanı)

Android 8.0 desteği (Oreo)

Hibrid Çift SIM

Led flaşlı 16 MP arka kamera ve 8MP otomatik odaklı ön kamera.

Su ve toza karşı koruma (IP68 sertifikası)

3000mAH batarya (Hızlı Şarj destekli)

Boyut: 148.9 x 68.1 x 8 mm

Ağırlık: 115 gram

Sizlerin de görsellerden görebileceği gibi, telefonun iki farklı renk seçeneği ile gelmesi bekleniyor: Siyah ve Burgury Kırmızısı. Henüz cihazın fiyatıyla ve Çin dışındaki bölgelere ne zaman çıkacağı ile ilgili bilgi gelmedi. Bizim tahminimiz telefonun haziran ayında dünyaya da açılacağı ve fiyatının da 2.000 TL bandında olacağı yönünde. Bakalım S9'da yakaladığı başarıyı S8 Lite için de yakalayabilecek mi Samsung?