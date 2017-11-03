Fotoğrafçılık ciddi bir hobi, bir meslek ve sanat dalıdır. Ancak aynı zamanda oldukça maliyetlidir. Hayalinizdeki sonuçları görmek için bazen uçuk miktarlar harcamanız gerekebilir. Bu fotoğraf makinesi seti ise 63.000 dolarlık fiyatıyla cep yakıyor.

Bir fotoğraf makinesi için ne kadar çok para harcar ve doğru ekipman alırsanız o kadar iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Kamera gövdesi, objektifler, lensler ve ışıklar gibi onlarca ekipman sonucu iyileştirmek için varlar. Phase One XF markalı orta sınıf bir DSLR makine ile kurulan 63.000 dolarlık (yaklaşık 241 bin TL) set ile çekilen fotoğraflar, bunun için en sağlam örnekleri oluşturuyor.

Phase One XF, modüler bir tasarıma sahip kaliteli bir kamera olduğu için objektifleri değiştirmenize izin veriyor:

Bu özel testte ise 50.000 dolarlık siyah-beyaz Phase One IQ3 monokrom lens kullanılıyor:

Tek renkli kamera siyah beyaz ve dramatik tonlarıyla fotoğraf çekmenize olanak tanıyor.

Bu kamera ve lensleri, görsel spektrumun ötesindeki renkleri dramatik bir etkiyle fotoğraflara yansıtabiliyorlar:

Kızıl ötesi renk dalgalarını da fotoğraflara yansıtmak, sonuçları daha etkileyici hale getirebiliyor.

Her çekimde 101 megapiksellik kalite, loş ortam çekimlerindeki gölgelerde daha fazla ayrıntı sunuyor. Aynı zamanda parlak bölgelerdeki noktalarla karanlık bölgeler dengeleniyor:

Forbes, "Bu sensörün yakaladığı veri miktarı inanılmaz" açıklamasında bulundu:

Bir kedinin bir penceredeki görüntüsü olan bu fotoğraf, ISO 12,800'da çekildi. Görüntüleri düşük ışıkta çekmek gürültü dediğimiz kumlanma gibi piksel hatalarına neden olur.

Son olarak Forbes dergisinin kemarayı incelediği 19 dakikalık videoyu aşağıya bırakıyoruz: