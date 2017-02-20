257 Kilometre Hızla Giderken Spin Atan Yarış Aracı, Tek Bir Çizik Bile Almadı
257 Kilometre Hızla Giderken Spin Atan Yarış Aracı, Tek Bir Çizik Bile Almadı
Dünyanın en zorlu yarış pistlerinden biri olan Almanya’daki Nürburgring pistinde gerçekleşen yarışta yaklaşık 257 km hızla giderken spin atan yarış aracı, inanılmaz bir şekilde herhangi bir kaza yapmadı.

Almanya’nın Nürburg  şehrinde bulunan Nürburgring yarış pisti, dünyanın en zorlu yarış pistlerinden biri olma özelliği taşıyor. Geçtiğimiz günlerde bu pistte bir yarış düzenlendi. Yarışta Porsche Cayman GT4 Clubsport marka aracı kullanan yarış pilotu, yaklaşık 257 km hızla giderken spin attı. Normalde böyle bir hızda spin atan bir aracın çok büyük bir kaza yapması beklenir. Ancak usta pilot, belki de biraz da şansın yardımıyla spin atan aracın yarış pistinin kenarında bulunan duvarlara çarparak büyük bir kaza yapmasını önledi. Bu kadar yüksek bir hıza rağmen, herhangi bir kazanın olmamasında yarış pilotunun ustalığı mı daha çok etkili oldu, yoksa verilmiş sadakası mı vardı, bu konudaki yorumu size bırakıyoruz.

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Kaynak : http://blackflag.jalopnik.com/watch-this-driver-avoid-crashing-after-insane-160-mph-s-1792505960
Etiketler: otomobil yarışı, Nürburgring Yarış Pisti, Porsche Cayman GT4 Clubsport
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