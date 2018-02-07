30 Saniyeden Uzun WhatsApp Durum Videolarını Paylaşmak

WhatsCut Pro uygulamasıyla 30 saniyenin üzerindeki videolarınızı, zaman kısıtlaması olmadan WhatsApp uygulamasında Durum mesajı olarak paylaşabilirsiniz.

WhatsApp üzerinde her bir kullanıcıya video göndermek zorunda kalmadan yaptıklarımızı içeren videoları kişi listemizle paylaşmamız için getirilmiş kullanışlı bir özellik WhatsApp Durum özelliği. Resim, video ve GIF formatlarını destekleyen bu özellik, durum mesajı olarak 30 saniye üzerindeki video kliplerin gönderilmesine izin vermiyor. Bu sürenin üzerindeki videoları gönderebilmek muhteşem olurdu, değil mi?

Bu sorunu aşmak için çözüm yolları arıyorsanız, yazıyı okumaya devam edin. İşte size kullanımı kolay üçüncü taraf bir uygulama. Bu uygulama ile 30 saniye üzerindeki WhatsApp Durum videolarınızı kolaylıkla gönderebileceksiniz. Hadi o zaman, başlayalım!

1. Adım: WhatsCut Pro+ uygulamasını Android cihazınıza indirin.

2. Adım: Uygulamayı çalıştırdığınızda cihazınızda bulunan tüm videoları gösteren bir bölümle karşılaşacaksınız. Paylaşmak istediğiniz videoyu seçin.



3. Adım: Seçilen video yeni bir arayüzde açılacaktır. İsterseniz videonun tümünü, isterseniz sadece belirli bir bölümünü yayınlayabilirsiniz. Video düzenleme bölümünde görülen iki işaretleyici yayınlanacak olan bölümün seçiminde kullanılacak. İşiniz bittiğinde yeşil renkli paylaş butonuna tıklayın.

4. Adım: Böylece işlem başlayacak ve sonra WhatsApp uygulamasına geçiş yapacaksınız. Burada dilerseniz düzenlediğiniz videoları durum mesajı olarak, dilerseniz seçeceğiniz kişilerle paylaşabilirsiniz.

İşte 30 saniye üzerindeki video kliplerini durum mesajı olarak paylaşmak bu kadar kolay. Sorularınız ya da yorumlarınızı aşağıdaki bölümde dile getirebilirsiniz.