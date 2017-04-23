3999TL'lik Samsung Galaxy S8'in Maliyeti Ne Kadar?

IHS Markit yaptığı açıklamada Samsung Galaxy S8'de kullanılan bileşenlerin fiyatlarını çıkararak cihazın Samsung'a maliyetini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Samsung'un yeni akıllı telefonu Galaxy S8 resmi olarak ülkemizde 3999TL, ABD ve bazı pazarlarda ise yaklaşık 720 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Peki Samsung, Galaxy S8'de kullanılan tüm bileşenlere ne kadar harcıyor?

IHS Markit tarafından yapılan açıklamaya göre Galaxy S8'de kullanılan tüm bileşenler Samsung'a yaklaşık 302 dolara mal oluyor. Galaxy S8 modeli, Galaxy S7'ye kıyasla Samsung'a yaklaşık 45 dolar daha pahalıya mal oluyor. Galaxy S8'in bileşenlerine baktığımızda ise cihazda kullanılan ekranın en fazla maliyete sahip olduğunu görüyoruz. Galaxy S8'de kullanılan AMOLED panel Samsung'a 85 dolara mal olurken batarya 4.50 dolar, parmak izi okuyucusu ve diğer sensörler 6.50 dolar, kamera modülleri 20.50 dolar ve Exynos 8895 platformu 45 dolara mal oluyor. Cihazda kullanılan RAM ve deoplama alanının maliyeti ise 41.50 dolar.

Elbette Samsung'un daha fazla gideri var

Galaxy S8'in maliyeti 302 dolar olmasına rağmen Galaxy S8 yaklaşık 720 dolara satılıyor. Yani cihazın maliyetiyle satış fiyatı arasında 418 dolar fark var. Elbette aradaki bu fark Samsung'a kalmıyor. Kalan ücrette cihazların dünya geneline taşıması, reklam ve diğer pazarlama giderleri ve satış noktalarının aldığı kâr marjı da dahil. Yani kısacası, 720 dolarlık (ülkemizde 3999TL) Galaxy S8'in aslında bu kadar düşük fiyata mal olmasına rağmen Samsung'a bu pastadan çok az bir kâr kalıyor.

Bu arada hala Galaxy S8 incelememizi izlemediyseniz sizi buradaki bağlantıya alalım.