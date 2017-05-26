4.448.222 Newton Ağırlığıyla Dünyanın En Ağır Cismi

Dünyanın en ağır cismi, uzay cisimlerinden devasa motorlara dek birçok aletin ölçülmesi için kullanılıyor. Ağırlığı ise 4.448.222 N kadar.

Bir elmanın ağırlığı 1 Newton, dünyadaki en ağır jet motorunun ise yaklaşık 570.000 Newton’dur. Saturn V roketi yaklaşık 33.360.000 N’lik bir ağırlıka uzaya fırlatıldı. Bir elmanın ağırlığını ölçümlemek, anlaşılabilir bir durum. Peki ya dev bir motoru veya bunlardan oluşan bir uzay mekiğini nasıl ölçebiliyoruz? Mass and Force Group’tan Rick Seifarth, bu soruların cevabını verebilecek bir fizikçi. Kendisi dünyanın en ağır cisminden sorumlu. 4.448.222 Newton 1.000.000 pound ediyor; bu da yaklaşık 453592,37 kilogramlık bir ağırlığa karşılık geliyor. Bu cisim, dünyadaki en ağır cisim olarak tasarlanmış. Büyük ağırlıktaki cisimlerin ağırlıklarının ölçülmesi için kullanılıyor.

Bu cisim tıpkı bir pazar kantarı gibi, ancak eşit ağırlıktaki disklerden oluşan bir makine olarak çalışıyor. Ölçülmek istenen bir cisim konulduğunda makinenin sistemindeki hidrolik kısımlar devreye giriyorlar ve cismin ağırlığını tespit ediyorlar. Rick Seifarth, her bir diskin 20 tane minivan aracın ağırlığına denk olduğunu söylüyor. Diskler, ABD’nin parasını basarken kullandığı maddenin aynısından yapılmış. Böylece ortaya çıkan ağırlık, uzay araçlarından devasa motorlara dek her şeyi tartıyor. Bu ağırlıkta bir cisim, günümüze dek başka bir yerde yapılmamış.