Bir Öğretmenin, Fizik Kurallarını Anlattığı Eğlenceli Video!

Bruce Yeany, eğitim sektöründe 40 yılı aşkın süredir öğrencilerine temel fizik dersleri veren bir öğretmen. Kendisi, bir YouTube videosunda temel fizik yasalarını oldukça basit ve anlaşılır bir şekilde anlatıyor.

Normalde emektar öğretmenlerimizin, teknolojik yeniliklere kolay alıştıklarını çok göremeyiz. En azından 40 yıldır lisede fizik dersi veren bir öğretmenin YouTube kanalı açıp, ders vermesi alışılagelmiş bir durum değil. Bruce Yeany için bizim bu düşüncemiz oldukça saçma çünkü kendisi öğretmenlik haricinde, fizik meraklılarının ilgisini fazlasıyla çekecek videolar hazırlayan bir içerik üreticisi.

Fiziğin temel yasaları olan hareket, ivme, kinetik ve potansiyel enerji ve eylemsizlik gibi konuları yaklaşık 7 dakikalık bir videoda, çeşitli pratik materyallerle aktarıyor.

Galileo pisti deneyiyle başlayan videoda, aralarında düz bir bölge bulunmayan, biri diğerinden 3 kat daha uzun rampanın beklenmedik ilişkisi konu alınıyor. Herhangi bir rampadan bırakılan top, diğer rampanın tam ucundan geri dönerek, fırlayıp gideceğine yönelik algımızı yerle bir ediyor.

Ardından çeşitli formlarda ve farklı toplarla dizayn ettiği Gelileo pistlerinde, insanı yanıltan birkaç deney daha gerçekleştiren öğretmen, aynı kütleye sahip iki topun farklı mesafelerden bırakılmasına karşın engele aynı anda çarptığı deneyi gerçekleştiriyor. Bu fiziğin temel kurallarından olan kinetik enerjinin hareket enerjisine dönüşmesiyle ilgili yanılgılardan birisidir. Belki hatırlarsınız, “Bir kilo demir ve bir kilo pamuğu aynı yükseklikten yere bıraksak, hangisi önce düşer?” diye bir soru vardı.

İşte bu sorunun cevabı, söz konusu deneyde de aynı: İkisi de aynı anda yere (ya da engele) ulaşırlar:

Bruce Yeany’nin eğlenceli deneyleriyle temel fizik kurallarına hakim olmak için aşağıdaki videosunu izleyebilirsiniz:

Eğer İngilizce bilginiz yeterli değilse endişelenmeyin; materyalleri gördüğünüzde, deneylerin içeriklerine ilişkin az da olsa bilgi sahibi olacaksınız. Bir lise örencisiyseniz ve fizik derslerinde bu tarz deneyler yapmak istiyorsanız, videoyu öğretmenlerinize de izletebilirsiniz.