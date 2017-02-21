400 Milyon Dolarlık Süper Yat Sahibini Bekliyor!

Bir Rus milyarder, uzay gemisi kılığına girmiş(tersi de geçerli olabilir) süper gemi için 400 milyon doları gözden çıkarmış durumda. Gemi, 20 milyon dolarlık borç nedeniyle halen sahibine teslim edilmedi.

Valla Yachts üst düzey yöneticisi olan bir gemi yapımcısının ifadesine göre, Andrey Melnichenko isimli bir Rus milyarder, yeni yatı için 400 milyon doları gözden çıkardı.

Gemi yapımcısı, Andrey Melnichenko'un halen 20 milyon dolara yakın borcu olduğunu açıklayarak, inanılmaz gemiyi Cebelitarık'ta tutuluyor.

Big Ben Kulesi'nden daha uzun 300 fitlik direklere sahip olan yat, 468m fit büyüklüğünde. Kalan borcun en geç iki ay içerisinde ödenmesi ve denizde dolaşan uzay aracının yeni sahibine teslim edilmesi bekleniyor

Gemi Valla Yachts Ltd adına bir Bermuda şirketine kayıtlı.

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