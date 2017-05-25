4400 Metre Yükseklikten Düşen Kadının Hayatta Kalma Hikayesi

1999 yılında yaşanan olayda ‘sky diving’ bir kadın, paraşütü açılmadığı için 4400 metreden yere çakılıyor. Sonrasında olanlar ise tam bir film senaryosu gibi.

Sky diving (paraşütle atlama, hava dalışı gibi anlamlara geliyor), adrenalin tutkunlarının sıklıkla başvurduğu etkinliklerdendir. Metrelerce yükseklikte kurulan sistemle kendisini boşluğa bırakan kişi, belirli bir süre düştükten sonra paraşütünü açar ve yere güvenli bir iniş yapar. Fakat bu söylediğimiz durum, Joan Murray isimli kadın için geçerli olmadı.

1999 yılında yaşanan olayda ablamız, 4400 metre yükseklikten sky diving yaparken paraşütünü açmaya çalışıyor fakat başaramıyor. Ardından yedek paraşütüne başvuruyor, maalesef o da çalışmayınca saatte 128 km hızla yere çakılıyor. Normal şartlarda böyle bir durumda herhangi bir insanın hayatta kalması neredeyse imkansız. Murray ise hayatta kalmayı başarmış, üstelik çok eksantrik bir sebeple.

Kadının düştüğü yerde ‘ateş karıncası’ yuvası bulunuyormuş. Birden yuvalarının üzerine serilmiş bir insan görünce refleks olarak yüzlerce karınca ısırmaya başlamış ve kadının vücudu şoka girerek adrenalin salgılamaya başlamış. Bu da kalbin çalışmasına sebep olmuş.

2 hafta boyunca komada kalan kadın, 17 kan nakli ve 20 estetik müdahale sonrası hayatına kaldığı yerden devam etmiş. Üstelik bu olay onu hiç sarsmamış olacak ki sonraki iki yıl boyunca 37 kez sky diving yapmaya devam etmiş.