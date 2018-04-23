55 Milyon Yıl Önce de Medeniyet Var Mıydı?

Hiç, medeniyetin bilinenden çok daha önce kurulduğunu düşündünüz mü? Araştırmacılar Gavin Schmidt ve Adam Frank, bunu merak etmiş olacak ki bu konu hakkında uzun uzadıya tarihi ve bilimsel araştırma yapmış.

Son yıllarda bilim insanları, insanların jeolojik dönemlerde yeterince kanıt bıraktıkları dönemleri, Antroposen olarak tanımladılar. Teoriye göre, eğer başka bir dünya, endüstriyel bir medeniyet yaratan bir canlı türü barındırsaydı, o dünyadaki kayalarda da yazılı kanıtlar bulabilirdik.

Bu düşünceyi incelemek için Gavin Schmidt ve Adam Frank, dünya tarihi kayıtlarında uzun uzadıya, büyük çaplı bir inceleme yaptı. Çünkü önceden yok olmuş bir medeniyetin, tekrardan medeniyet kurması imkansız bir şey değil.

Taşlardaki İşaretler

Dünya üzerinde bulunan Antroposen'ler küresel ısınma ve bazı doğa olayları sebebiyle yok olmuş olabilir. Öyleyse geçmiş bir uygarlığı gözden kaçırmış olabilir miyiz? Kanıt olarak bulunan kimyasal sinyaller, korunmuş bir arkeolojik eseri bulmaktan çok daha olasılıdır ancak farklı uygarlıklar da farklı kimyasal belirtiler bırakmış olabilir.

Tarihi Bilgi

Bununla ilgili herhangi bir bulguya rastlamak için araştırmacılar, dünya tarihinin bir dizi kaydını hızlı bir şekilde çıkardı. Dünya, yaklaşık 55 milyon yıl önce hızlı bir ısınma olan Paleosen-Eosen Termal Maksimum adında bir döneme sahipti.

Schmidt ve Frank, “Önceden var olan bir endüstri uygarlığının, jeolojik kayıtlardaki olaylara itici güç olma olasılığını arttıracağının farkındayız” diyor. İki araştırmacı, 55 milyon önce sürüngenlerin bilgisayarda oyun oynadığını hayal bile edemiyor; ancak sadece bu soru hakkında düşünmek bile insanı daha çok düşünmeye sevk ediyor.

Dünya, milyonlarca yıl önce uçan araçları gördü mü? Muhtemelen hayır, ancak taş kayıtlarına dayanan önceki medeniyetlerin olasılığını da dışlamamak gerek. Yani eğer başka zamanlarda medeniyet belirtileri aramak istiyorsak, bunu nasıl doğru yapacağımızı düşünmeliyiz.