580 Yıl Önce Patlayan Yıldızın Gizemi Çözüldü!

11 Mart 1427’de Koreli gök bilimciler tarafından keşfedilen ve kayıtlara geçen bir yıldız, keşfinden 14 gün sonra ışığını kaybetmişti. Yaklaşık 6 asırlık bu gizemli patlama artık bir sır değil.

Antik çağlardan bu yana gökyüzüne olan merakımızı gidermek için farklı yöntemler ve gözlem araçları denedik. Artık günümüzde gözlem amacıyla kullanılan her şey, fiziğe ve matematiğe dayanan sağlam temelli araçlar. En azından daha iyisi ve daha geçerlisi bulunana dek bu böyle. Tam 580 yıl önce Kore Kraliyet Ailesi adına çalışan gök bilimcilerin yaşadığı dönemde, astronomi tarihine bazı notlar düşülmüştü. Scorpius takım yıldızının bir üyesi olarak kayda geçen dev bir yıldız, keşfinden tam 14 gün sonra tüm ışığını kaybetmişti.

Aslında Koreli astronomlar klasik bir nova keşfediyorlardı ve o günün şartlarından dolayı bunun farkında bile değillerdi. 1427 yılında bu yıldızın basınçlı bir patlama sonucu, dev ve parlak bir hidrojen ışığıyla yok olduğu anlaşıldı. Patlama süresince yıldız, yakınındaki cüce yıldız komşusunun 100 bin yıl boyunca hidrojenini emmiş ve "çalıntı" gaz tabakası ile kaplanmıştı.

Amerikan Doğal Tarih Müzesi'ndeki astrofizikçilerden Michael Shara, yaklaşık 30 yıldır bu eski nova üzerinde çalışıyor. Koreli astronomların yıldızın yok oluşuna ilişkin oluşturdukları yorumlar ise kendisine ışık tutuyor.

Shara, “Astronominin ışığında gelişen her aracı ve tekniği kullandım" diyor. Bilindiği üzere söz konusu patlamaların doruk noktaları birkaç dakika sürse de yankıları yıllar boyunca gözlemleniyor. Bu açıdan, astronomların gördükleri her şeyi ilkel yöntemlerle kayıt altına almaları büyük önem taşıyor.

Ayrıca 1885 ve 1993 yılları arasında tutulan notlar ve cam plakalar üzerine aktarılabilen fotoğraflar, Harvard Üniversitesi bünyesindeki bir laboratuvarda dijitalleştiriliyor. Aynı yıldıza ilişkin 1940’lı yıllarda oluşturulan plakalar ise yıldız sisteminin hala aktif olduğu gerçeğini ortaya çıkartıyor. Patlamadan sonra 1447’deki son halinden kat ve kat daha soğuk ve küçük olan yıldızın, kış uykusunda olduğu söylenebilir.

Shara, "Tıpkı tırtıllar ve kelebeklerde olduğu gibi farklı aşamalarda gelişen yıldızlardan söz ediyoruz” şeklinde konuşuyor. Gök biliminin en eski ve en net kayılarından olan söz konusu patlama, böylece gizem olmaktan çıktı. En son 1437’de hidrojen patlamasıyla gözlemlenen yıldızın bu eyleme 1 milyar yıl daha devam etmesi bekleniyor.