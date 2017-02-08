5G'den 10 Kat Daha Hızlı Bir Kablosuz Teknolojisi Tanıtıldı!

Bir grup Japon araştırmacı, 5G’den yaklaşık olarak 10 kat daha hızlı bir kablosuz iletişim teknolojisi tanıttı. Bu teknoloji, 300 GHz bandını kullanıyor ve tek kanal üzerinden saniyede 100 gigabit hıza erişebiliyor.

5G’nin 2020 yılında tam olarak kullanıma sunulması bekleniyor. Ancak bu sırada yeni kablosuz iletişim teknolojileri konusunda da çalışmalar sürüyor. Bunlardan biri de bir grup Japon araştırmacı tarafından tanıtılan yeni bir kablosuz iletişim teknolojisi. Ve bu teknoloji, 5G’den yaklaşık olarak 10 kat daha hızlı.

Bu kablosuz teknolojisi, terahertz olarak adlandırılan 300 GHz bandını kullanan tek kanal üzerinden 100 Gbps hızlara erişebiliyor. 5G teknolojisinin frekans bantları ise maksimum olarak 39 GHz’e çıkabiliyor. Bu yeni teknoloji üzerinde çalışan ekipte Hiroşima Üniversitesi, Ulusal Bilgi ve İletişim Teknolojisi Enstitüsü ve Panasonic firmasından araştırmacılar yer alıyor. Teknolojinin uygulamalı tanıtımı sırasında IC tabanlı vericiler, 275 GHz ile 450 GHz arasında değişen bir 25 GHz kanal kullandılar ve saniyede 105 gigabitlik bir iletişim bağlantısı kurabildiler.

WiGig standardı tarafından kullanılan 60 Ghz bandı bile müthiş sonuçlar verirken bu yeni teknolojinin kullandığı 300 GHz bandının nasıl harikalar yaratacağını insan hayal bile edemiyor. 25 GHz kanal ise, mevcut 4G LTE teknolojisinde kullanılan 20 Mhz kanallarından 1000 kat daha hızlı.

Ancak kötü haber şu ki, bu teknolojinin kullanıma hazır hale gelmesi için önünde uzun bir zaman dilimi bulunuyor.