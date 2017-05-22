Resident Evil serisinin bittiğini düşünenler yanılıyorlar. Yapılan resmi açıklamalara göre Resident Evil için en az 6 yeni film kapıda.

Bazı başarılı serilerin efsane olmaları için son bulmaları gerekiyor. Örneğin Harry Potter, 8 muhteşem film çıkardı ve sinema evreninde çok büyük hayran kitlelerine ulaştı. Böyle büyük hayran kitlelerine ulaşan firmalar, bu tarz isimleri yok etmemek için yeni projeler çıkarıyorlar. Resident Evil(Ölümcül Deney) serisi de bu serilerden birisi. Oyundan uyarlama filmler arasında en çok para kazanan seri olan Resident Evil, geçen sene Aralık ayında çıkan 6. filmi ile seriyi noktalamıştı.

Markanın film haklarına sahip olan Constantin Film ise bu ismi daha uzun yıllar kullanacağını gösterdi. 2002’de başlayarak yarım düzine filmi olan Resident Evil’ın yeniden başlatılacağı duyuruldu. Constantin Film’in Yönetim Kurulu Başkanı Martin Moszkowicz, Cannes Film Festivali’nde filmin yeniden geliştirildiğini doğruladı. Yeni film serisi de en az 6 filmden oluşacak.

Yeniden uyarlamanın arkasında kimin olacağı, hangi oyuncuların oynayacağı, hangi yönetmenin olacağı hakkında hiçbir bilgi bulunmazken, gelecekte yeni Resident Evil filmlerinin geleceği kesin olarak biliniyor. Dünya çapında 1.2 milyar dolar gelir elde eden seri, oyundan filme uyarlamalarda en başarılı film serilerinden birisi oldu.