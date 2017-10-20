6 Yıldır Üzerinde Çalışılan Dev Roket İlk Defa Çalıştırıldı!

Blue Origin firması son 6 yıldır üzerinde hummalı bir çalışma yürüttüğü BE-4 isimli dev uzay roketini bugün ilk defa test etti. Söz konusu roket sistemi uzmanlara göre, geleceğin uçuş motorlarının yerini alacak.

ABD’nin Teksas eyaletindeki merkezinde testleri başarıyla tamamlayan Blue Origin, tarihin en başarılı itiş gücü sağlayan motorlarından birini üretmeyi başardı. Firma, üzerinde 7 adet BE-4 roket motoru bulunan New Glenn adında, yeniden kullanılabilir uzay aracı inşa edecek. Söz konusu araç, Dünya yörüngesine gidiş ve gelişlerde kullanılacak.

Firmanın 6 yıl önce üzerinde çalışmaya başladığı projenin 10 yıl içindeki nihai amacı uçuşlara başlamaktı. Bu açıdan bakıldığında, test aşamasına başlamak için en doğru zamanın seçildiğini ve roket teknolojilerinin önemli bir adım atıldığını söyleyebiliriz. BE-4 motorlarıyla güçlendirilmiş New Glenn, kalkışta toplam 1.74 milyon kilogram itiş gücü üretiyor.

Blue Origin, 2000 yılında kurulmuş oldukça yeni bir şirkettir ve roket motorlarını üretmek konusunda, diğer deneyimli üreticilerden çok daha az deneyim sahibidir. Ancak başardığı işler bu tecrübesizliğin etkisi altında kalmıyor. BE-4 motorlarının New Glenn dışında sayısız fırlatma sisteminde kullanılması bekleniyor.

Diğer taraftan roket ve uzay aracı üremi yapan gözde şirketlere bakıldığında SpaceX’in başarılarını da yok sayamayız. Çünkü bir devlet kurumu olmamasına rağmen, NASA gibi köklü bir kuruma roket satan ve tıpkı Blue Origin gibi yeni olan bir şirket. Hatta sürekli Dünya yörüngesinde bulunan dev uzay üssü, Uluslararası Uzay İstasyonu’na yakıt ve malzeme ikmali yapan insansız roketler, SpaceX’in üretimi olan teknolojileri kullanıyor.

SpaceX'in Dragon roketinin Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendiği an.

Devlet kontrolündeki kurumların öncü teknolojileri ürettiği devir artık kapandı. İçinde bulunduğumuz çağ, özel şirketlerin insanlığın geleceğini inşa etmeye başladığı dönem. Bu nedenle rekabet ortamında diplomatik ve politik kaygılar olabildiğince az ve gelişmeler oldukça hızlı yaşanıyor.