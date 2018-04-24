65 Yaşında Bile Corvette Hala Bir Canavar

65. yıl dönümüne giren Corvette'e özel Z06 Karbon 65, canavar bir aracın beygir gücüyle bilgisayar buluşmasını bizlere gösteriyor.

Corvette 65 yaşına giriyor. Biz insanlar 60'lı yaşlarımızdan itibaren yavaşlarız, şanslıysak emekli oluruz ya da çocuklarımızı evlendiririz. Ancak 2018 Z06 Carbon 65 Cabrio bunlardan hiçbirini yapmıyor.

Chevrolet şimdiye kadarki en iyi Corvette'lerinden birini üretti. Hafif malzemeleri ve yerleşik bir veri takip sistemi sayesinde Corvette, yeni jenerasyon sürücüleri yollara götürmeye hazır. Bu araya sahip olmak için 111 bin dolara sahip olmanız gerek. Carbon 65 özel üretim Corvette, tasarruf planlarınızı alt üst edecek.

401 bin dolar kadar parayı gözden çıkarırsanız özel bir gruba dahil olabilirsiniz. Chevrolet bu araçlardan sadece 650 tane üretecek. Şirket, daha hızlı gitmek isteyen sürücüler için aynı anda tekerleğin arkasının nasıl daha iyi olabileceğini gösteren Aautomaker Performance Data Recorder'ı (PDR) tanıttı. Ayrıca aracın dahili bilgisayarı video kaydederken 34 kanalı takip edebilir.

Bu araba, araç deneyimi için gerçekten çok iyi. Tabii 40 yaşın üzerindeyseniz herkes orta yaş krizine girdiğinizi düşünebilir. Ayrıca satın alabileceğiniz en az pratik araçlardan biridir. Ama kimin umurunda; o bir Corvette ve 65 yıl sonra bile hala efsane bir araç.