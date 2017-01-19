-71.2 Dereceyi Gören Dünyanın En Soğuk Köyünden Fotoğraflar!

Eğer kışın sert geçtiğini düşünüyorsanız, olaya bir de Rusya Oymyakon köyünde yaşayanlar açısından bakın.

Şehrinizde kışın sert geçtiğini düşünüyorsanız, dünyanın en soğuk köyü Oymyakon'dan çekilen fotoğraflar fikrinizi değiştirebilir. Oymyakon'da en düşük ısı, 1924 yılında -71.2 derece ile saptanmış. Köyün Ocak ayı sıcaklık ortalaması -50 derece seviyesinde.

Yeni Zelandalı fotoğraf sanatçısı Amos Chapple, Dünya'nın en soğuk yerini keşfetmeye karar verdi. Amacı, Oymyakon'da günlük yaşamın nasıl olduğunu saptamaktı. Chapple, "Dışarıya ilk çıktığımda nispeten ince bir pantolon giyiyordum. -47 derecedeki soğuk, bacaklarıma inanılmaz bir basınç uyguladı. Karşılaştığım diğer bir şey ise tükürüğümün, donmuş iğnelere dönüşmesiydi" ifadelerini kulandı.

Fotoğrafçı, "Yaşadığı en zor şeyin kamerasının odak ve yakınlaştırma halkalarının arasıra donması olduğunu da" vurguladı. Yani karşımızda, muazzam bir çabayla elde edilmiş fotoğraflar duruyor.

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