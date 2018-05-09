İnternet aleminde güvenliğimizi ne kadar sağlayıp sağlamadığımız her zaman bir tartışma konusu. Sigorta brokerliği ve risk yönetimi şirketi Marsh tarafından yapılan açıklamalar, durumun düşündüğümüzden vahim olabileceğini gösteriyor.

Aslında güvensiz parola kullanma alışkanlığı, belki de internetle, şifrelerle ilk tanıştığımız döneme denk geliyor. Karşımıza ilk çıkan şifre alanına iki kez doğum günümüzü veya 'qwerty' yazıp geçmiş bir nesil olarak, daha sonra da bu parolaları biraz daha güvenli hale getirip kullanmaya devam ettik.

Bildiğiniz gibi bazı internet siteleri, üyelik aşamasında sizi sıkmamak için güvenli parola oluşturma konusunda çok da seçici olmuyor. Büyük karakter, küçük karakter zorlaması da olmayınca, yine güvensiz parolalarla giriş yapıyoruz. Mash Türkiye'den İş Sürekliliği Direktörü Alper Başaran, konuyla ilgili kayda değer açıklamalar yaptı.

Özellikle 8 karakterin altındaki karakterlerin kolayca kırılabileceğini belirten Alper Başaran şunları kaydetti: "İnternet kullanıcısı olarak hackerlarla sosyal medya ve e-postalarımız arasındaki tek engelin çoğu zaman parolamız olduğunu hatırlamalıyız. 8 karakterden kısa parolalar 2 saatten az bir süre içerisinde kırılabilmektedir. Bu nedenle mümkün olduğu kadar uzun, rakam ve noktalama işareti içeren parolalar kullanmak önemlidir."

Bununla birlikte, bu işi bilen hackerların sizin hesabınıza dadansa dahi bir şekilde para elde edebilecekleri bir şey bulamadıkları taktirde, hesabınız üzerinden size veya çevrenize zarar verecek bir şey yapmamaları olası. Bu yüzden hackerların, ekseriyetle küçük çaplı şirketlerin hesaplarını kırmaya çalıştıkları söyleniyor.

Özetle sizin için ezberlemesi kolay olsa da, bir şekilde kırılması güç bir parola oluşturmanız lehinize olacaktır. Eğer ki bu konuda zorluk yaşıyorsanız, 1Password gibi bu işi sizin için otomatik yapan uygulamalara da göz atabilirsiniz.