Microsoft Excel konusunda uzmanlaşmak isteyenler için harika bir haberimiz var. 1990 dolardan satılan Microsoft Excel Eğitimi, kısa süreliğine 9.99 dolar, yani 43 TL. Sadece 1 gün süresi olan bu indirimi kaçırmamanızda fayda var.

İş dünyasında önemli bir yeri bulunan Microsoft Excel, çok sayıda farklı özelliği bünyesinde barındırıyor. Peki bu özelliklerin ne kadarını biliyor ve kullanabiliyoruz? İşte tam da bu noktada yardımınıza koşacak olan Excel eğitimi, 1990 dolar yerine %99 indirimle 9.99 dolara satılıyor.

Microsoft Excel hakkında her türlü detayı öğrenmenizi sağlayacak bu eğitim, en temelden başlayarak profesyonel bir Excel kullanıcısı olmanızı sağlıyor. 38 farklı gerçek dünya senaryosuyla birlikte kurs programı; Excel terminolojisini, tüm komutları ve formülleri size öğretmeyi hedefliyor. Excel'in gerçek istatistiksel gücünü ortaya çıkarak grafikleri de en iyi şekilde kullanmanızı sağlayacak olan eğitim, temel Excel kullanımı konusunda eksiksiz olmanızı sağlıyor.

Aynı eğitime dahil olan 'Excel Advanced' ise, 34 farklı öğretici içeriğiyle tam bir Excel ustası olmanızı sağlıyor. Ayrıca 'Microsoft Office Uzmanlığı' sınavını geçmenize yardımcı olacak olan eğitim, satın aldıktan sonra ömür boyu size ait oluyor. Sadece 1 günlüğüne 9.99 dolardan satılan kurs programını buradan satın alabilirsiniz.