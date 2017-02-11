ABD'de Yargılanan Türk Hacker'ın Cezası Belli Oldu!

Pek çok ülkedeki banka ve ATM cihazlarını siber saldırıları ile hedef alan, bir süredir de ABD'de tutuklu olarak yargılanan Türk hacker'ın aldığı ceza belli oldu.

ABD dahil toplamda 23 ülkedeki ATM’lerden 10 saat içerisinde 40 milyon doların çalınmasından sorumlu bir şebekenin başında olduğu iddia edilen Türk hacker Ercan Fındıkoğlu, siber suçlular listesinde de dünyanın en çok aranan isimlerinden biriydi.

2011 yılında 18 ülke ATM’sinden 14 milyon dolar ve 2012’de 20 ülkeden 5 milyon dolar çalınmasıyla ilgili olduğu düşünülen Fındıkoğlu, 2013 yılında Almanya'da yakalanmış, daha sonrasında ise 2015 yılının Haziran ayında yargılanması üzere ABD'ye teslim edilmişti.

"Bilgisayar sistemlerine izinsiz girmek", "banka dolandırıcılığı" ve "kara para aklama" gibi suçlardan 14 yıla kadar hapis istemiyle New York federal mahkemesinde yargılanan Fındıkoğlu, mahkeme sonucunda 8 yıl hapis cezası aldı.

18 farklı suçtan yargılanan Fındıkoğlu, geçtiğimiz yıl hakim karşısında suçları kabul etmişti.