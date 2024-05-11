Uzun zamandır konuşulan kripto para yasasının bu hafta meclis gündemine alınması bekleniyor. Peki yatırımcıdan vergi alınmasını da sağlayacak yasa, neler içeriyor?

Bu hafta, kripto para yatırımcıları için oldukça hareketli geçecek gibi görünüyor. Zira Türkiye'nin yıllardır konuştuğu ancak bir türlü hayata geçiremediği kripto para yasası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre bu kez hazır. Düzenlemenin bu hafta içerisinde TBMM gündemine alınması bekleniyor.

Uzun zamandır üzerinde çalışılan kripto para yasasıyla ilgili en çok konuşulan hususlardan biri, yatırımcılardan vergi alınması. Şu an için resmî bir açıklama olmasa da binde 2 gibi bir vergilendirme oranından söz ediliyor. Bazı iddia kaynakları ise daha yüksek oranlar konuşuyorlar. Bu hafta, bu mesele kesinlik kazanacak gibi görünüyor.

Yatırımcıları koruyacak maddeler de olacak

Edinilen bilgilere göre kripto para yasası, kripto varlıklar için geniş kapsamlı tanımlamalar yapacak. Ancak bundan daha fazlası var. Kripto para işlemlerini mümkün kılan aracı kurumlar da yasanın merkezinde. Bu kurumların SPK tarafından lisanslanması ve yatırımcıların haklarının korunması da amaçlanıyor. Öte yandan; yaptırım ve cezaların da bu yasa ile gündeme gelmesi bekleniyor.

Kripto para yasası ile ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Hafta içinde yaşanacak gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Umarız kripto para yasası, yatırımcıyı gerçekten korurken insanların özgürlüğünü de kısıtlamaz.