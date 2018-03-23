ABD Federal İletişim Kurulu (FCC) Huawei ve ZTE gibi Çinli şirketlerin elektronik ürünlerini kullanan küçük ve kırsal mobil sağlayıcıların federal sübvansiyonlar (devlet desteği) almasını engelleyecek yeni bir yasa tasarlıyorlar.

Özellikle Donald Trump'ın başkan seçilmesinden sonra Çin merkezli ürünlere yönelik soyut baskılarını artıran ABD yetkilileri daha sert adımlar atmaya başladı. Geçtiğimiz aylarda FBI, CIA ve NSA kurumları tarafından ortaklaşa yapılan açıklamada Huawei ve ZTE'nin Çin hükümetinin kontrolünde olan firmalar oldukları iddia edilerek ABD'de yer almamaları gerektiği söylenmişti. Kurumlar bu şirketlerin Çin lehine ajanlık faaliyeti yürüttüklerini iddia etmişti. ABD son olarak dün aldığı kararla Çin mallarına 50 milyar dolarlık gümrük vergisi kararı almıştı.

Federal İletişim Kurulu tarafından çıkarılmak istenen yeni yasa Çinli telefon üreticilerini daha zor bir durumun içerisine sokacak gibi duruyor. Çeşitli hat şirketleriyle ortaklıkları engellenen Huawei ve ZTE ABD pazarında çok hızlı olmasa bile kendisine yer tutmayı sürdürüyordu. Eğer yasa çıkarsa ABD hükümetinin ve düzenleyici kurumların ABD'de Huawei’nin iş fırsatlarını engellemek için kullandığı en son önlem olacak. FCC tarafından sunulan yasa teklifi, ZTE ve Huawei tarafından üretilen ürünlerin Evrensel Hizmet Fonu aracılığıyla alınmasını bir hayli zorlaştıracak. Halihazırda Huawei kablosuz ağ ekipmanı satışı olarak ABD pazarında %1'den daha az bir hakimiyete sahip bulunuyor. Ancak Çinli şirketlerin nasıl büyüdüğünü geçtiğimiz yıllar boyunca yakından görünce bu payın küçük olduğunu söylemek doğru olmuyor.

FCC'nin kararına ilişkin olarak Huawei'den herhangi bir yorum gelmezken, şirketin, devlet destekli casusluk veya sabotaj gibi faaliyetler göstermediği ve batılı rakiplerden daha büyük bir tehdit olmadığı bildirildi. ABD’nin Çin’e yönelik ticari baskıları giderek artarken Çin’in ülkede en çok telefon satan 10 markadan biri olan Apple’a yönelik herhangi bir adım atıp atmayacağı bilinmiyor